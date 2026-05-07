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    首頁 > 生活

    澎湖馬公三漁港卸魚場髒亂 縣府與澎湖區漁會聯手整頓

    2026/05/07 10:45 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公第三漁港卸魚場，長年髒亂。（澎湖區漁會提供）

    馬公第三漁港卸魚場，長年髒亂。（澎湖區漁會提供）

    澎湖第三漁港卸魚場，長期因廢棄漁網、籠具及雜物堆置，形成10幾年的港區髒亂問題，不僅影響漁港作業環境、孳生老鼠、蟑螂等，也因鄰近五星級飯店及觀光熱區，對澎湖整體觀光形象造成影響。今年在澎湖縣政府工務處協助下，攜手澎湖區漁會展開環境整頓，終於成功終結長年亂象，港區面貌明顯提升。

    澎湖區漁會總幹事顏德福表示，過去因缺乏網具及籠具置放空間，導致大量漁網與籠具長期堆積，加上船員與移工就地補網，留下的垃圾堆積如山，長年就成為髒亂點。

    此次在縣府工務處支持下，特別設置貨櫃屋，提供漁民放置網具與籠具使用，希望從根本面上改善港區亂象，並維持港區環境整潔。

    另外，因目前馬公第三漁港漁船聚集，港區補網空間明顯不足，許多漁民面臨無處補網困境，未來也將規劃增設10餘個補網作業空間，提供漁民更便利、安全的作業場所，解決現在沿岸就地補網的亂象。

    澎湖縣政府工務處長曾吉祥表示，馬公第三漁港環境與澎湖觀光形象息息相關，此次整頓除清除廢棄物外，也同步規劃網具置放及補網空間，兼顧環境改善與漁民需求。

    澎湖縣政府工務處與澎湖區漁會，聯手終結第三漁港卸魚場髒亂亂象。（澎湖區漁會提供）

    澎湖縣政府工務處與澎湖區漁會，聯手終結第三漁港卸魚場髒亂亂象。（澎湖區漁會提供）

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