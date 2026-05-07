名字有「淡、江、大、橋」 十三行博物館送好禮、抽俱樂部券

十三行博物館聯手在地旅宿業者，推出淡江大橋姓名藏好禮活動，中間為十三行博物館館長羅珮瑄。（十三行博物館提供）

淡江大橋5月12日將通車，新北市立十三行博物館舉辦為期兩週「姓名藏好禮，幸運兒就是你」活動，民眾姓名含「淡、江、大、橋」任一字，就能解鎖豐厚好禮，不僅有機會獲得全年免費參觀博物館的年度VIP資格，還有機會抽中星級飯店俱樂部設施使用券。

十三行博物館指出，館方攜手在地旅宿業者合作，將於5月9日至23日舉辦姓名換好禮活動，凡民眾姓名包含「淡、江、大、橋」任一字，就能到博物館服務台換取4大基本好禮，包含13 CAFÉ餐飲、十三綠時尚假日體驗折扣、文化商店滿額贈禮，以及抽獎券1張，憑券有機會抽中八里福朋喜來登酒店「俱樂部設施使用券」，盡享星級水岸飯店極致紓壓體驗，或史前文物造型食器等多款十三行限定考古文創品。

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另依「對中字數」享加碼禮遇：對中1字獲贈「香柚冰茶」；對中2字兌換「13 CAFÉ限定下午茶套餐」；對中3字以上或全名為「淡江大橋」，直接晉升為限量3名的「霸王十三獎」得主，享「年度VIP資格」，不僅享有無限制免費暢遊博物館與體驗活動，當次入館還能品嚐精緻下午茶，同時，即日起至5月31日搭配「一票暢遊雙館」優惠，憑十三行或淡水古蹟博物館任一門票即可免費順遊對岸，邀請大眾乘著交通利多，將左岸史前文化與右岸百年古蹟一次收穫。

此外，十三行博物館與八里福朋喜來登酒店聯手推出「十年磨一劍 淡江大橋紀念」限量住房專案，涵蓋博物館門票、活力早餐及雙人下午茶，並獨家贈送「淡江大橋通車限量手工 DIY 紀念磁鐵」套組。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行致力於推廣考古教育，並積極深耕在地夥伴關係，期盼藉由淡江大橋開通與「一票暢遊雙館」優惠，引領大眾感受北台灣豐富的史前文化底蘊；「姓名藏好禮，幸運兒就是你」活動將於5月29日中午12點在十三行博物館臉書粉專進行線上抽獎直播，相關活動資訊可至十三行博物館官網查詢。

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