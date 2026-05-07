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    首頁 > 生活

    求職新鮮人別慌！雲林青年靠「這招」找到工作 還可望領15.6萬獎勵金

    2026/05/07 10:50 記者李文德／雲林報導
    林坤昇透過斗六就業中心協助，運用勞動部計畫成功就業還獲15.6萬元獎勵金。（斗六就業中心提供）

    林坤昇透過斗六就業中心協助，運用勞動部計畫成功就業還獲15.6萬元獎勵金。（斗六就業中心提供）

    為因應國際情勢變動，導致就業市場不穩，勞動部推動「支援青年就業計畫」，除提供多項服務，還在計畫期間發給「尋職津貼」，去年甫從大學畢業的雲林青年林坤昇，退伍後透過此計畫的協助下，順利媒合生產品檢技術員職缺，更是可領到逾15萬元獎勵金，直呼「超有感」緩解新鮮人生計負擔。

    林坤昇表示，大學時為減輕家中負擔申請就學貸款，更在量販店打工賺生活費，希望在畢業、退伍後快速投入職場，不過「初出茅廬」的他，不知求職方向而盲目投履歷，宿舍管理員、傳產技術員及現場操作員等都試著應徵，但都未能就職，信心漸被消磨殆盡。

    他表示，無意間瀏覽社群軟體Threads，看到勞動部針對初次尋職青年推動「支援青年就業計畫」，抱著姑且一試心態申請，經過斗六就業中心就服員提供職涯諮詢、履歷健檢及職業適性測驗等服務，成功媒合擔任生產品檢技術員。

    林坤昇說，「支援青年就業計畫」在尋職期間有4.8萬元津貼，成功就業後又因技術員工作符合3K缺工就業獎勵，穩定就業滿18個月還可領10.8萬元，合計15.6萬元，對於減輕新鮮人生活壓力非常有感。

    勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為助連續60天以上未就業青年儘速就業，去年9月推動「支援青年就業計畫」，提供就業諮詢等服務外，尋職期間還可領取最高1.8萬元尋職獎勵金，若工作達一定日就可申領加總3萬元的就業獎勵，鼓勵符合資格的青年踴躍提出申請。

    林坤昇透過斗六就業中心協助，運用勞動部計畫成功就業還獲15.6萬元獎勵金。（斗六就業中心提供）

    林坤昇透過斗六就業中心協助，運用勞動部計畫成功就業還獲15.6萬元獎勵金。（斗六就業中心提供）

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