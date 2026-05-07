慎防網路假課程、假徵才！桃園文化局籲認明官方粉專以免遭詐騙

慎防網路假課程、假徵才！桃園市文化局呼籲：認明官方粉專以免遭詐騙。（桃園市文化局提供）

近期網路詐騙猖獗，多冒用機關名義開設不實課程或招募工作人員，桃園市政府文化局接獲多起民眾通報，指出網路社群平台（如Facebook、Threads）出現多則冒用「2026台灣設計展」及「2026桃園閩南文化節」名義的假徵才廣告，甚至有不肖人士偽造官方粉絲專頁「藝遊桃園」發布課程訊息，文化局籲請市民提高警覺，切勿點擊不明連結或提供個人資料。

文化局長邱正生表示，針對近日網路流傳「2026台灣設計展 in 桃園」及「2026桃園閩南文化節」現場人員招募貼文，文化局澄清相關活動均尚處籌備階段，未授權任何單位或個人公開招募，經查證該等資訊皆非主辦單位發布，針對假帳號冒用「藝遊桃園」官方粉專名義散布偽造課程、誘騙民眾點擊連結的行為，文化局已於第一時間向Meta平台檢舉並要求下架。

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文化局對於未經授權冒用活動名義、散布不實資訊的侵權行為，將持續監測並保留法律追訴權，以捍衛資訊正確性並保障市民權益，為避免民眾落入詐騙陷阱，文化局提供以下3項辨識指標：

1. 確認粉絲人數：官方 Facebook 粉絲專頁「藝遊桃園」具備官方藍勾勾認證以及5.9萬追蹤者，民眾若發現標榜官方卻粉絲數異常過低，請務必提高警覺並多方求證。

2. 不點擊不明連結：凡要求填寫Google表單或引導加入私人LINE帳號以索取個資者，請務必提高警覺並多方求證，慎防個資外洩。

3. 認明官方管道：任何活動訊息請以「桃園市政府文化局官網」、「藝遊桃園Facebook粉絲專頁」、「藝遊桃園Instagram粉絲專頁」或「館舍或活動之官方粉絲專頁」公告為準。

若民眾對網路上的招募或活動訊息有任何疑義，可透過官方管道私訊「藝遊桃園」Facebook粉絲專頁洽詢，或撥打文化局官方電話 03-3322592查證。

慎防網路假課程、假徵才！桃園市文化局呼籲：認明官方粉專以免遭詐騙。（桃園市文化局提供）

慎防網路假課程、假徵才！桃園市文化局呼籲：認明官方粉專以免遭詐騙。（桃園市文化局提供）

慎防網路假課程、假徵才！桃園市文化局呼籲：認明官方粉專以免遭詐騙。（桃園市文化局提供）

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