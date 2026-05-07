嚇人！彰化婦人囤積回收物鼠輩流竄 清出「3公噸」垃圾量

彰化縣林婦在自家門口堆放大量資收物，民眾擔心安鼠之亂在彰化上演，公權力進行強制清運。（記者劉曉欣攝）

首次上稿 10:55

更新時間 11:12

不讓彰化「安鼠之亂」繼續擴大！針對彰化縣和美鎮林姓婦人長期在住家門口堆放大量資源回收物變成「垃圾山」，老鼠橫行嚇壞鄰居，民眾苦不堪言。環保局與和美鎮清潔隊今天（7日）硬起來，進行強制執行，迄今清出約3公噸垃圾，依廢清法開罰6000元，加上代清運費約14000元，合計約2萬元！

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環保局表示，林婦堆放大量資收物在自家門口，限期改善到5月5日，林婦都沒有動作，5月6日進行複查照樣未清，因為是連續犯，依照廢棄物清理法開罰最高6000元，罰單公文由環保局親自送達，今天強制執行，由和美清潔隊來代為履行清除作業。

和美清潔隊今天派出3人與兩部資收車前往清運，林姓婦人一開始不服從，由警方將人帶出，婦人照樣大喊「不要拿我的東西」，看到強制執行，還一度差點要昏倒，迄今清出3車的資收物，估計近3公噸，換算9人3車的代清理費用約為14000元。由於資收物大多是紙板為主，體積大、但重量輕，清運3車次的重量為2910公斤。

和美清潔隊強調，林婦所住的房子為家人所有，門口堆積土地為建商當年闢巷道所留，林婦幾年前住在這裡，開始大量堆積，分別在去年1月15日、4月17日、7月17日，以及今年1月29日，已強制清運4次，今天是2年來第5次。

縣議員賴清美表示，67歲林婦是她的關懷戶，她還曾經拿錢給林婦，讓她去繳2000多元的罰款，鄰居都認為婦人囤積癖，希望衛生局能夠協助強制就醫。原本鄰居擔心老鼠橫行，造成疾病傳染，能夠強制清運真是太好了。

彰化和美鎮一處民宅門口長期堆積大量資收物，鄰居害怕鼠輩橫行，清潔隊前往強制清運。（記者劉曉欣攝）

林婦在自家門口堆積大量資收物，見到公部門要強制清垃圾山大喊「這是我的東西」，遭員警強制帶出。（民眾提供）

彰化和美鎮一處民宅門口長期堆積大量資收物，鄰居害怕鼠輩橫行，清潔隊前往強制清運。（記者劉曉欣攝）

彰化和美一處民宅的垃圾山，清潔隊派出3人前往清運。（記者劉曉欣攝）

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