高雄交通號誌故障一天平均37件 議員籲危險路口優先裝UPS

高雄今年第一季交通號誌故障，平均一天達37件。（林智鴻提供）

高雄今年第一季交通號誌故障件數，平均一天達37件，民進黨籍議員林智鴻呼籲在危險路口優先裝設UPS不斷電系統；交通局則強調，目標5%已經達成，會持續爭取預算，提高UPS比例。

據統計，高雄市號誌燈共有5807支，去年號誌故障達8767件，平均一天24件；今年第一季更達3340件，平均一天37.1件，議員林智鴻指出，目前全高雄市僅2000支連線智慧運輸中心、僅280處設有不斷電系統（UPS），代表近7成號誌異常無法即時掌握，若號誌故障，市民只能靠1999、里鄰通報、警方巡查或交通局自我巡查才會被發現。

請繼續往下閱讀...

林智鴻說，但目前全市僅平日4組、假日3組人馬維修「要從旗津修到那瑪夏」，他質疑這樣的交通究竟「哪裡智慧」？若東、南、西、北高雄同時發生多起故障，交通局委外廠商「修得完嗎？」要靠多少警力消耗在交通指揮與道安維持？

他也質疑，全市一年號誌系統更新預算約7000萬元，其中號誌控制器就占3000萬元，每年僅能更換約300個，近20年才換完一輪。智慧運輸中心私下也坦承，設備普遍使用年限僅10年，現況平均使用年份卻達25年，顯示老舊設備已成系統性風險。

林智鴻要求市府優先盤點臨近高速公路、快速道路、學校、醫院、社福機構等危險路口，全面優先裝設UPS；並爭取建置預算，提出號誌聯網100%時間表，編列重置經費，讓號誌控制箱依10年使用年限準時汰換。

對此，交通局長張淑娟表示，3年前爭取預算設置UPS系統，裝置在一些重要路口，高速公路、快速道路、醫院、社福機構等都納在裡面，當時目標就是達到5%，未來會持續爭取預算，增加UPS比例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法