「苗栗國」成真？7月推行「苗栗幣」 號召商家響應

縣府說明，店家加入特約店家後，除可承接苗栗幣帶來的消費人潮，也有機會透過官方平台增加曝光，吸引民眾到店消費。（圖由縣府提供）

苗栗縣被網友封為「苗栗國」，縣府迎接明年台灣燈會，結合縣內七大商圈順勢規劃推出「免簽」、「滿額退稅」等優惠措施，此外，更將於今年7月推出「苗栗幣」，吸引民眾至縣內特約店家消費，促進在地消費循環，帶動商機。有民眾打趣表示，「苗栗國真的獨立了！」

「苗栗幣」推行由縣府數位研考處執行，處長黃智群說明，數位科技時代，智慧服務愈趨普及，縣府也推動數位轉型政策，「苗栗幣」是其一。其作法是藉由「苗栗幣數位點數平台」，讓縣府透過各局處舉辦的活動發放，「1苗栗幣等於1元新臺幣」，供參與活動的民眾領取後，至特約店家消費。

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黃智群表示，店家加入特約店家後，除可承接苗栗幣帶來的消費人潮，也有機會透過官方平台增加曝光，吸引民眾到店消費。縣府已展開「苗栗幣特約店家招商說明會」，前兩場次商家參與踴躍，已有100家商家加入。

黃智群指出，「苗栗幣數位點數平台」預計於7月9日上線啟用，為刺激苗栗幣的「發行量」，規劃啟用當天註冊登錄平台的民眾可獲得100苗栗幣。

數位研考處表示，今（7）日下午2點在大湖鄉雪霸國家公園管理處汶水遊客中心第二視聽室；20日下午2點在竹南鎮李科永紀念圖書館3樓多功能會議室；21日上午9點在南庄鄉公有零售市場2樓會議室，將各舉辦一場「苗栗幣特約店家招商說明會」，凡營業據點或登記地址位於苗栗縣內，且提供合法合規商品或服務之業者，包括公司行號及個人戶，皆可免費報名參加。

縣府推行「苗栗幣」，舉辦特約店家招商說明會。（圖由縣府提供）

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