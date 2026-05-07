台中前處長性騷免職又考上交通部引爭議 銓敘部：限制應考涉憲法可討論

立委陳昭姿質詢要求性騷者終身不得任公職，銓敘部長施能傑答詢表示，限制應考涉及憲法，可以討論。（記者林曉雲攝）

台中市交通局公共運輸及捷運工程處前處長張應當，被控於2021年起性騷擾6名女同仁並涉及職場霸凌，經調查性騷屬實，遭記兩大過免職，但張應當鑽制度漏洞重考公職至交通部，經監察院彈劾並移送懲戒法院，目前停職中。立委陳昭姿今（7）日在立法院司法委員會質詢時，要求對性騷等特定行為者終身不能任公職。銓敘部長施能傑答詢表示，限制應考涉及憲法，可以再討論。

前立委王婉諭披露此案時指控台中市交通局長葉昭甫知情不報，監委也指出調查期間保護受害人機制不足。陳昭姿質詢表示，台中市政府雖對張應當記二大過、做出免職處分，但因初期未移送懲戒，且是考績免職，非懲戒免職，導致張應當鑽漏洞重新報考高普考並分發當公務員，對於品性不好、能力很好的性騷者，再考上公務員就可以爽領退休金，非常不公平，要求銓敘部修法，讓性騷公務員終身不能再任公職。

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施能傑答詢表示，這次考績法修正草案已規定，任何被免職的人在一定時間內不能再任用，對於特定行為如性騷是否終身不能任公職，限制應考涉及憲法、比例議題，涉及考選政策由考選部負責，沒有特定立場，可以再討論。

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