北市首批指定負壓吸菸室啟用 西門商圈6/1起禁菸

西門商圈啟用首座戶外負壓式吸菸區。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安今（7）日上午到西門商圈視察全市第一批指定負壓式吸菸區並宣布啟用，在5月宣導期後，西門商圈將自6月1日起全面禁菸。蔣萬安表示，根據研考會公布的最新民調，超過9成的民眾對年貨大街及台北燈節推動無菸環境感到滿意，今天全台灣第一座戶外吸菸式的啟用，是台北市推動無菸城市非常重要的里程碑。

蔣萬安表示，這一次先選定西門及心中山兩個商圈推動禁菸，接下來會一橫一縱，在敦化南北路及信義路規劃幾處的戶外吸菸區，以及選定12個行政區的示範里，還有戶外停車場，逐步推進打造無菸城市的願景，也希望中央一起攜手努力，台北市很願意分享推進過程中的相關經驗。

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至於管理上的隱憂，會不會造成居民抗議或遊民或亂丟垃圾、廚餘的狀況，變成病媒蚊滋生甚至鼠害？蔣萬安表示，西門町吸菸室有規劃早上8點到晚上12點開放，各處規劃的戶外吸菸區，有權管的局處來進行後續的維護管理。現階段先以輔導、勸導為主，接下來才會進行相關的稽查。

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西門商圈6月1日起全面禁菸。（記者何玉華攝）

西門商圈啟用首座戶外負壓式吸菸區。（記者何玉華攝）

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