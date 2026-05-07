和平甜蜜桃．土肉桂森活節 5/9東勢客家文化園區前廣場登場

目前是和平區中坑里甜蜜桃產期。（和平區公所提供）

「2026和平甜蜜桃．土肉桂森活節」，5月9日將在台中市東勢客家文化園區前廣場登場！和平區公所以中坑里甜蜜桃、土肉桂、在地咖啡和觀光旅遊等特色資源為基礎，規劃農特產行銷活動，結合市集展售、親子表演、文化體驗及人氣票選，邀請民眾走進山城，認識和平區多元產業風貌。

和平區公所表示，和平區山林環境孕育多樣農產，中坑里近年積極推動地方產業行銷，其中甜蜜桃具產季特色，土肉桂則具台灣原生植物應用價值。兩者皆能延伸發展為食農體驗、創意商品與伴手禮。

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這次活動以「甜蜜桃」及「土肉桂」為主軸，串聯在地農民、特色攤商及鄰近鄉鎮客家小吃，期盼透過集中展示與互動推廣，提升農特產品能見度，帶動地方消費與品牌辨識度。

活動當天自上午11時至下午4時，現場並安排適合親子共賞的舞台節目，透過舞蹈、魔術、氣球、音樂及泡泡互動，營造輕鬆熱鬧的節慶氛圍，除舞台演出之外，會場設有「桂蜜逛市集」的小農市集，集結農特產品、特色美食及在地攤位；民眾參與活動有機會獲得50元市集券、故事繪本及精美小物。

此外，為讓親子家庭在遊逛中認識地方文化，活動也推出包含鹿角蕨植物DIY及客家紙傘彩繪的文化體驗，透過手作體驗，讓大小朋友可從自然素材、生活美學與客家文化出發，進一步感受山城產業與地方生活的連結。

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