台61線延伸高雄案 「捨直取彎」原因曝

台61線延伸高雄案，因無法行經興達火力發電廠，只好「捨直取彎」。（記者洪定宏翻攝）

行政院今年4月10日核定「台61線南延至高雄地區可行性評估」報告，交通部投入2.55億元啟動綜合規劃與環評委託標案。不過，計畫路廊在興達港就必須繞道，因為涉及台電興達火力發電廠，無法以橋梁或隧道方式直接南行，只能「捨直取彎」。

交通部送交立法院經濟委員會資料指出，台61線從台南市進入高雄市後，因台17線路幅不足且兩側多建物，為避免大量拆遷，主要以公有土地新闢路廊，減少魚塭及農地切割。若是聚落區及水路，以橋梁跨越；非聚落區，以路堤佈設。

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不過，原本評估採橋梁及隧道結構型式經過高雄興達港，但因南側為台電興達火力發電廠，道路緊臨電廠內眾多設施，加上地質為軟弱土層，地下水壓高，開挖極具風險，難以設置道路橋梁；若採隧道長度超過3公里，無法設置連通道等設施。

所以，高雄市政府2021年曾評估興建興達港跨港大橋的可行性，也就是路線從濱海路經興達港後銜接至興達路，沿台電興達火力發電廠往南，以淨高90公尺橋梁或開合橋跨越主航道，但因經費甚鉅，綜合評估不可行。

因此，交通部公路局計畫建議路廊為利用30公尺以上道路，從濱海路銜接正順北路，並設置正順北、永安、彌陀及楠海路等交流道。

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