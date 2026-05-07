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    首頁 > 生活

    桃園市115年體育志工特殊訓練 開放報名了

    2026/05/07 10:21 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市體育志工協會規劃辦理「115年體育志工特殊訓練」，即起開放報名。（圖由桃園市體育志工協會提供）

    桃園市體育志工協會規劃辦理「115年體育志工特殊訓練」，即起開放報名。（圖由桃園市體育志工協會提供）

    桃園市體育志工協會規劃6月27日上午8點到下午4點，在市府體育局辦理「115年體育志工特殊訓練」，透過強化志願服務專業知能以提升服務品質、結合健康促進理念，進而讓運動走入家庭與社區等課程，達到體育志工服務更專業的目標，即起開放報名。

    桃園市體育志工協會表示，每一場活動順利進行的背後，都有一群默默付出的體育志工，他們不僅是協助者，更是推動健康生活的重要力量，為了讓體育志工的服務更專業、影響更深遠，協會規劃「體育志工特殊訓練」，希望透過系統化課程與經驗交流等，提升體育志工的服務能量、實務技巧。

    「體育志工特殊訓練」將於6月27日辦理，即起開放報名，6月19日截止，對象包括已受過基礎訓練課程並取得證書者（尚未完成體育類特殊訓練為優先）、有興趣推展體育及參與體育活動的各區體育會民眾、學校有興趣的老師或退休體育教師等，若仍有名額再開放社區一般民眾與學生報名，報名表單查詢（https://vsty.tycg.gov.tw/Training/Detail/88987442161AE2D70CA1361C4DC451DB）。

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