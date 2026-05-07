300年脈絡岡山籃籗會明晚開市 古早市集再現450攤吃喝買透透

岡山籃籗會主要場地集中在河華路、巨輪路，長達1.2公里路段劃分為百貨、花市、傳統攤位和美食區。（記者蘇福男攝）

全台碩果僅存的岡山籃籗（音同「卓」或「擴」）會，一年舉辦3場，今年首場將於明（8日）晚6點起至9日晚上12點，在岡山區河華路熱鬧登場，岡山火車站前等多處安排有免費接駁車。

岡山籃籗會為古早廟口市集活動，源於1726年之後，壽天宮媽祖廟成為籃籗會的發源地，每年照例舉辦3次，分別為農曆3月23日媽祖生、8月14日土地公生（中秋節前夕）及9月15日義民爺祭，每次活動為期一天半，延續至今已有近300年歷史，是全台碩果僅存的大型傳統廟會市集。

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岡山籃籗會主要場地集中在河華路、巨輪路，長達1.2公里路段劃分為百貨、花市、傳統攤位和美食區，約有450個各式攤位，提供琳瑯滿目的商品，其中，販售藥草原料、傳統鐵器、竹藝、藤藝和繩編的傳統籃籗極具特色。

岡山區公所表示，民眾可於高捷高醫岡山站對面樂購廣場、岡山火車站前大型車輛臨停處旁人行道、岡山區公所對面人行道、活動會場入口處（服務台）旁、活動會場壽峰橋與阿公店路二段入口處、阿公店路二段與空醫院路交叉路口（前峰國中前空地）等處，搭免費接駁車至會場，約每30分鐘一班。

岡山公所提醒，由於會場附近高捷工程正在施工，建議用路人避開台一線（岡山路－岡山南路）及周邊易塞區段（中山北路－中山南路），歡迎民眾一起來體驗農業時代，先民們定期「趕集」的文化。

全台碩果僅存的岡山籃籗會，今年首場將於明（8日）晚6點起，在岡山區河華路熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

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