卓榮泰提護理師國考不宜太難引熱議 劉建忻：善意轉達非指示

行政院長卓榮泰日前提出護理師國考不宜太難，引發爭議。考試院秘書長劉建忻（右）答詢時表示，院長卓榮泰是善意轉達非指示。（記者林曉雲攝）

護理人力流失嚴重，行政院長卓榮泰昨提出護理師國考「不要太難」一事，引發爭議。民眾黨立委陳昭姿今（7）日在立法院司法委員會質詢時，質疑行政院長指示考試院有毀憲亂政問題，不過考試院秘書長劉建忻答詢時表示，院長卓榮泰是基於善意而轉達外界的意見、不是下指示，考試院長周弘憲和行政院長卓榮泰是平等對等，考試院原本已有請護理師學會協助檢視考題，且和衛福部討論。

立法院司法委員會今日審查考試院今（2026）年預算案，陳昭姿要求考試院說明，並質疑行政院長卓榮泰日前指護理師大缺工，要求考試院降低護理師考試難度是否屬實？

請繼續往下閱讀...

劉建忻答詢表示，周弘憲和卓榮泰2度見面，第一次是周弘憲去年剛上任時，前陣子是卓榮泰邀請考試院前去討論，卓榮泰表達他聽到外面的意見，指護理師的考題艱澀冷僻、超過核心職能範圍。

劉建忻澄清，考試院原本就有請護理師學會協助檢視考題，當然不是基於行政院長卓榮泰的指示，他也表示，院長卓榮泰是基於善意而轉達，不是下達指令，考試院原本就已和衛福部討論，行政院和考試院多溝通是好的。

此外，陳昭姿質詢指，新北地院開出71個書記官缺額，卻只有2個人報到，讓書記官考試變成司法官或律師練筆，考上也不報到，工會建議宜同日舉行、科目明確區隔，當然這是司法院職權。

考選部長劉孟奇答詢表示，兩個考試時間比較近，但此事必須和用人機關、學校及團體討論，依法由用人機關（司法院）決定。

民眾黨立委陳昭姿今日在立法院司法委員會質詢，質疑行政院長指示考試院引發憲法爭議。（記者林曉雲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法