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    首頁 > 生活

    學生時代常逛的地方 高雄文化中心NET店5月底熄燈

    2026/05/07 09:50 記者葛祐豪／高雄報導
    文化中心附近的NET高雄9店，因租約到期將於5月底熄燈。（圖擷自Google Maps）

    文化中心附近的NET高雄9店，因租約到期將於5月底熄燈。（圖擷自Google Maps）

    國民品牌NET繼今年3月收掉高雄十全店後，22年歷史位於文化中心附近的NET高雄9店，因租約到期，也將於5月底熄燈；消息一出，網友錯愕說「學生時代常逛的地方」、「時代的眼淚+1」。

    NET是台灣平價時尚休閒服飾品牌，長期熱心公益。今年3月，高醫大附近的高雄十全店，因店內空間不夠用，決定歇業，讓民眾相當錯愕。

    位於文化中心附近的高雄9店，從2004年開業至今，但近期門口也貼出公告，宣布營業至5月31日；附近民眾說「這家店開業超過20幾年，生意一直不錯」，該店離高師大不遠，有網友則說這是「學生時代常逛的地方」。

    店員則透露，熄燈原因是租約到期；仲介業者則指出，該店門市空間較小，研判除了租約到期外，也與品牌展店策略調整有關，陸續汰換部分小坪數門市，轉往更大坪數店面布局。

    據統計，目前NET在高雄有21家門市，高雄9店熄燈後，還有20家門市。民眾可就近前往大坪數、去年開幕的高雄大順店消費。

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