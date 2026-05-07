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    首頁 > 生活

    澎湖輪今年首航基隆 迎回猛獸超跑車隊

    2026/05/07 09:39 記者劉禹慶／澎湖報導
    價值不菲超跑車隊，在澎湖縣政府前廣場一字排開。（記者劉禹慶攝）

    價值不菲超跑車隊，在澎湖縣政府前廣場一字排開。（記者劉禹慶攝）

    馬公至高雄定期交通船澎湖輪，今年首航基隆，延續去年藍色公路嘉年華行程，為澎湖迎來號稱陸地最強猛獸部隊大舉登陸，22部嶄新超跑今（7）日在澎湖縣政府前廣場亮相，一字排開不僅價值不菲（市價超過3億元台幣），更是吸睛利器。

    來自台北的奇裕超跑車隊，去年為了參加澎湖國際海上花火節，一路由台北開往高雄，搭乘夜航澎湖輪抵澎。今年則因澎湖輪藍色公路加開北部航線，改由基隆登船，並在警車開道下，一路開抵澎湖縣政府廣場，澎湖副縣長林皆興在現場歡迎，價值不菲的超跑車隊正式亮相，搭配吉祥數字車牌「222」、「888」、「999」等，吸引大批澎湖縣政府及警察局員工圍觀。

    奇裕超跑車隊負責人郭柏彤表示，車隊由法拉利、藍寶堅尼、保時捷、麥拉倫、勞斯萊斯等名貴豪車組成，分別代表牛、馬、蛙、鳥及魅影等，因此被稱為最強猛獸部隊登陸，此次抵澎將前往跨海大橋、玄武岩、二崁古厝、通梁古榕、嵵裡沙灘等，暢遊澎湖觀光景點，並享受道地澎湖美食，晚間則在馬公港亞果碼頭，出海欣賞澎湖觀光品牌代表花火節煙火。

    由於車隊都是名貴豪車，啟動引擎聲轟隆隆，每輛都價值不菲，因此車隊遶行澎湖本島時，不少駕駛人紛紛選擇「閃避」，避免稍有不慎閃失，造成重大賠償。

    奇裕超跑車隊搭乘澎湖輪，二度抵澎參加澎湖國際海上花火節。（記者劉禹慶攝）

    奇裕超跑車隊搭乘澎湖輪，二度抵澎參加澎湖國際海上花火節。（記者劉禹慶攝）

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