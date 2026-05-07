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    首頁 > 生活

    探索植物生態 台南重溪國小培育鹿角蕨小小職人

    2026/05/07 09:36 記者楊金城／台南報導
    實踐自然探索精神，柳營重溪國小產生4位小小鹿角蕨達人。（校方提供）

    實踐自然探索精神，柳營重溪國小產生4位小小鹿角蕨達人。（校方提供）

    台南市柳營區重溪國小推動環境教育，去年邀請「台灣蕨類教父」郭城孟教授到校舉辦「閱讀自然」講座後，激發學生對植物觀察與探索的興趣。今年舉辦「重溪鹿角蕨比賽」，鼓勵學生培育鹿角蕨展現從「閱讀自然」走向「實踐自然」的學習轉變與成長，產生4位小小鹿角蕨達人。

    鹿角蕨的特殊構造與生存機制，讓學生對這類植物產生濃厚興趣，獲獎同學展現出相當成熟的照護能力，成果令人驚艷。四年級生許懷文分享照顧鹿角蕨的心得，重視根部環境的狀態，平時會觀察水苔的乾濕與重量變化；當水苔變得較乾、較輕時，便將整株鹿角蕨浸泡於水中，讓水分充分吸收。

    環境選擇方面，她則將鹿角蕨放置於室外通風良好的位置，讓植物能接觸到充足光線，同時避免陽光直射，透過掌握適當的散射光與乾濕循環，成功培育出健康、翠綠的植株。

    校長吳建邦表示，郭城孟教授的講座為孩子打開觀察自然的視野，這次比賽則看見學生將好奇心轉化為實際行動的能力，學生的努力也印證了一個簡單卻深刻的道理：「照顧植物就像對待朋友，你如何付出，它就如何回應。」

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