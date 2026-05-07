國產材課桌椅進校園 體現森林資源循環與在地回饋

學童與家長共同製作木康乃馨，在母親節前夕感受木育手作溫度。（新竹分署提供）

農業部林業及自然保育署新竹分署攜手「斯創教育工作群」及環境永續媒體「綠媒體Green Media」，共同購置並致贈25套國產材課桌椅，予新竹縣五峰鄉花園國小及竹林分校的所有學童，希望取自於孩子們所熟悉的家鄉森林-柳杉，透過加工轉化後回到部落校園使用，體現資源永續循環利用與共享的政策理念。

新竹分署長夏榮生表示，五峰鄉花園國小及竹林分校鄰近羅山林道沿線國有林，校園及師生們生活周邊與人工林環境關係緊密。這次致贈的課桌椅，體現森林資源取之於山林、回饋於在地的理念。透過在日常學習環境中實際使用國產材，可累積超過500公斤的碳儲存效益，感受森林帶來的環境韌性與永續價值。

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推動國產材進入校園，是活絡台灣林業產業、促進綠色經濟的重要一環。每張課桌椅皆標示「國產材溯源QR Code」，透過掃描即可了解木材來源及生產資訊，實現木育教育從小扎根的目標。

致贈活動結合校方母親節感恩活動，由夏榮生遞交「國產材課桌椅模型」象徵理念傳承，斯創教育工作群李執行長致贈「林業生產循環圖」作為校園教學素材，綠媒體林總編輯代表遞送《外公家的小木貓》木育繪本，並規劃木育主題闖關體驗活動，讓學童透過多元感官參與，認識、體驗到理解國產材的價值。

新竹分署、斯創教育工作群及協力單位永泰林業、虎山林業、三弘木業與削磨時光木藝工作室共同設置多元體驗攤位。活動內容涵蓋認識伐木裝備的「森林力霸王」、體驗森林防火觀念的「森林救火任務」、辨識國產樹種的「森林偵探隊」，以及結合野生動物認識與黑熊保育教育的主題關卡。並融入母親節氛圍，由職人引導學童以木薄片親手製作「木康乃馨」的「愛的小木花」體驗。

木育闖關活動-「FSC無敵星星」，讓學童認識永續森林驗證理念。（新竹分署提供）

學童闖關後透過國產材扭蛋機抽取森林野生動物木製吊飾，寓教於樂認識野生動物。（新竹分署提供）

木育闖關活動「森林力霸王」，體驗森林作業與伐木集材工具操作。（新竹分署提供）

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