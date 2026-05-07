台北傳統市場節職人料理對決！《黑白大廚》金度潤將坐鎮評審

2026台北傳統市場節將在5月16日、17日盛大舉辦，以「市場江湖」為主題，市場攤商化身各路職人高手，地點在花博長廊廣場展開「天下第一攤」職人料理競技對決。（市場處提供）

2026台北傳統市場節將在5月16日、17日盛大舉辦，以「市場江湖」為主題，市場攤商化身各路職人高手，地點在花博長廊廣場展開「天下第一攤」職人料理競技對決，透過料理技藝與創意呈現，特別邀請韓國《黑白大廚》參賽主廚金度潤擔任評審，結合KOL進行最終評選，從傳統經典小吃到創新料理演繹，每一道料理不僅展現攤商實力，更承載著在地文化與世代傳承的故事。

市場處指出，「天下第一攤」評選活動分為「肉力全開」與「蔬活主張」，邀集市場攤商端出代表性料理參與競賽，活動前期由三位專業評審親自走入各市場攤位進行實地評分，從料理風味、食材運用到整體呈現進行專業審查，全面盤點市場職人的真實實力；而5月16日主場活動，將邀請《黑白大廚：料理階級大戰》金度潤主廚、台灣知名綜藝《夜市王》犀利評審「Alizabeth娘娘（泰國娘娘）」，以及美食專家郭偉鈞領軍，帶領27位KOL進行最終評選與體驗分享，結合專業觀點與網路聲量，打造兼具權威性與話題性的評選機制，掀起一場市場料理的巔峰對決。

請繼續往下閱讀...

除料理競賽外，本屆同步推動「百人推薦名攤」，透過民眾實際參與及評選機制，選出心中代表性的市場攤位，建立市場消費參考指標，進一步強化品牌力與服務品質。同時，活動首日進行短影音競賽頒獎，由民眾以影像記錄市場日常與人物故事，透過社群平台進行擴散，讓市場文化以更貼近當代的形式進入大眾視野，吸引更多年輕族群關注與參與。

今年現場除了串聯多元展演、市集攤位與互動遊戲，首日上午持身分證件即可參加抽獎，只要在抽獎券上寫下心中「天下第一攤」就獲大獎GOGORO抽獎資格，當天下午還會抽出各類豐富好禮。

市場處指出，「天下第一攤」評選活動分為「肉力全開」與「蔬活主張」，邀集市場攤商端出代表性料理參與競賽。（市場處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法