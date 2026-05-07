防洪韌性再提升！新北金山月眉下游完成排水瓶頸改善、補強護岸

新北市金山區月眉排水長興宮下游段河道改善後，能宣洩引流洪水，並防堵溢淹至民宅，圖為改善後現狀。（圖由新北市水利局提供）

前年10月山陀兒及康芮颱風接連侵襲，新北市金山區單日累積雨量突破600毫米，造成月眉排水長興宮旁護岸受損，新北市水利局去年完成長興宮復建工程後，再針對下游瓶頸河段自籌890萬元經費辦理第二期改善工程，日前已完工，包括改善下游排水瓶頸、護補強岸，藉此提升排水效能與護岸強度。

水利局長宋德仁表示，月眉排水下游段過去因河道束縮，通水斷面不足，原有河道寬度僅約1.8公尺、深約1.1公尺，遇豪大雨時易造成水流宣洩不及，增加積淹水風險，此次工程配合上游復建成果，全面改善下游排水瓶頸，將河道拓寬至2.3公尺、加深至約2公尺，施作長度共58公尺，增加通洪斷面與排水效率，滿足25年降雨頻率不溢堤目標，使水流更順暢。

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宋德仁指出，考量山區排水常夾帶土石與漂流木，若再遇強降雨，恐造成河道堵塞並沖擊護岸結構，因此工程比照上游復建段設計，將右側護岸加高補強，左側增設塊狀護欄，提升整體結構穩定度與防護標準，透過河道整治與護岸補強雙軌並進，除提升排水能力外，也同步強化護岸安全設施，降低災害再度發生風險，讓防洪設施更具耐久性與韌性。

水利局表示，面對極端氣候環境，水利局持續盤點各區排水熱點與防洪需求，推動治水工程、精進預警應變機制，持續提升城市防洪韌性。

新北市金山區月眉排水長興宮下游段河道原有護岸結構薄弱、河道寬度不足，圖為改善前狀況。（圖由新北市水利局提供）

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