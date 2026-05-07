苗縣府推苗栗幣數位點數平台7/9日啟用 吸引商家加入創商機

苗栗縣政府積極推動「苗栗幣數位點數平台」，預計7月9日上線啟用，數位研考處辦說明會，盼商家加入，帶動更多商機。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府積極推動「苗栗幣數位點數平台」，預計於7月9日上線啟用，為協助縣內店家了解平台運作方式並順利申請成為特約店家，規劃「苗栗幣特約店家招商說明會」，之前舉辦說明會中，已有不少商家加入苗栗幣特約店家行列，今（7）日下午2點在大湖鄉雪霸國家公園管理處汶水遊客中心第二視聽室舉辦說明會，另還規劃兩場次，盼協助在地店家掌握新型態消費趨勢，創造更多客源與營收機會。

苗栗縣政府數位研考處表示，「苗栗幣數位點數平台」啟用後，未來縣府將透過各種活動來發放苗栗幣點數，引導民眾至苗栗縣內特約店家消費，促進在地消費循環，進一步帶動餐飲、旅宿、零售、觀光、休閒及服務業等多元產業商機。依據招商簡章說明，苗栗幣將以「1苗栗幣等於1元新臺幣」方式折抵消費，店家每月可自動撥款至指定帳戶，且加入特約店家完全免費，店家僅需以手機即可操作收款與折抵流程，無需額外設備，降低導入門檻。

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說明會將介紹苗栗幣數位點數平台與整體計畫介紹、平台功能操作、消費折抵及收款流程、特約店家申請教學，以及現場專人輔導申請與問題諮詢。縣府透過實際操作教學，協助店家快速掌握平台使用方式，並於現場提供申請協助，讓店家能即時完成加入程序。

數位研考處長黃智群指出，因應數位轉型，讓鄉親參與智慧服務體驗，苗栗幣平台不僅是數位點數工具，更是帶動地方經濟與推廣特色店家的重要政策。店家加入特約店家後，除可承接苗栗幣帶來的消費人潮，也有機會透過官方平台曝光，讓更多民眾看見苗栗優質店家與特色商品服務。還有兩場次分別為20日下午2點至4點於竹南鎮李科永紀念圖書館3樓多功能會議室，21日上午9點至11點在南庄鄉公有零售市場2樓會議室舉辦，請商家踴躍參加。

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