志工媽結伴擺攤忐忑不安 朴子就業中心助返職場再領6萬獎金

朴子就業中心協助二度就業婦女穩定就業。（朴子就業中心提供）

嘉義縣「小羽」與「小麗」2名媽媽同在孩子學校擔任志工而結識，因面臨家庭經濟壓力，一同自助擺攤賣小點心，但收入不穩，內心忐忑，朴子就業中心外展人員主動關懷詢問需求，引導運用勞動部「婦女再就業計畫」媒合至友善企業，讓她們告別擺攤日子，更領到6萬元就業獎勵金，開啟兼顧家庭與生計的「薪生活」。

小羽與小麗因擔任國小校園志工結識，隨著孩子升學、家庭支出增加，全職主婦的生活面臨經濟壓力，2人決定攜手重返職場，但小羽因脫離職場多年，缺乏信心、面試屢屢受挫，小麗需接送子女，難以配合固定工時，求職不順；兩人決定嘗試擺攤販售小點心，但收入尚未穩定，內心不安，朴子就業中心就服員馬萩珍主動關懷，得知困境，引導參加勞動部「婦女再就業計畫」結合「僱用獎助措施」，成功推介2人錄取艾井澤餐飲有限公司（一畝石鍋）服務員。

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一畝石鍋曾姓店長針對家庭需求，提供2人彈性排班，讓她們能準時接送小孩；小麗說，入職後女兒意外感染B型流感，店長第一時間支持與准假，讓她感受到職場溫情，有合適的工作還能領到獎金，被職場重新接納的肯定，讓自己更有力量撐起家庭。

朴子就業中心主任張春美表示，勞動部對於離開職場180日以上的婦女推動「婦女再就業計畫」，內容涵蓋自主訓練津貼、再就業獎勵金及職場支持獎勵等多項誘因，獎勵合計最高可領9萬元；小羽與小麗是許多二度就業婦女的縮影，具備極高的韌性與責任感，但能兼顧家庭的彈性契機；張春美呼籲企業雇主，打造友善且具彈性的工作環境，協助婦女跨出重返職場，企業也能減緩缺工壓力，找回穩定人才。有求職需求的民眾或友善廠商，可洽詢朴子就業中心05-3621632。

「小羽」與「小麗」在火鍋店上班，彈性排班讓她們能準時接送小孩。（朴子就業中心提供）

勞動部推動婦女再就業計畫。（朴子就業中心提供）

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