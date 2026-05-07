屏東市端午節陸上龍舟趣味賽開始報名 獎金最高3萬元

端午節陸上龍舟趣味賽吸引了滿滿的人潮。（屏東市公所提供）

有趣的陸上龍舟競賽今年又將展開了，屏東市公所將在6月7日於千禧公園舉辦「龍舟競陸」趣味競賽活動，屏東市長周佳琪表示，端午節不在水上划龍舟，但可以在陸上賽龍舟，每年舉辦都吸引了許多民眾熱烈參與，獲勝的隊伍可以拿到豐厚的獎金，即日起開始報名，每組限額30隊，額滿為止。

周佳琪表示，端午節為我國重要傳統節慶之一，為推廣端午文化精神並創新節慶活動形式，所以舉辦這項趣味競賽，透過充氣龍舟的陸上競速比賽，展現團隊合作、協調與默契，每年舉辦都吸引了許多民眾的參加，讓活動現場熱鬧滾滾，也活絡了地方的經濟效益，今年的比賽時間為6月7日（星期日）下午3點起，地點在屏東市千禧公園。

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屏東市公所說明，這次的獎金專業組冠軍3萬元、趣味組冠軍1萬元，前六強通通有獎，每人僅限報名一組，不得重複，（5人一隊；男女混合），趣味組分成少龍組（國小三年級-六年級）、青龍組（18-44歲）、壯龍組（45-64歲）、福龍組（65歲以上）；專業組則分成勁龍組（公開）、團龍組（機關團體）。

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