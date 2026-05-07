獨家》台中神秘招牌「給媽本」爆紅 路人全看傻：到底賣什麼？

台中市北區中清路與忠明路口，近日出現「給媽本」神秘招牌，不少民眾路過相當好奇。（記者許國楨攝）

台灣人最擅長的除了美食，還有讓人會心一笑的「招牌諧音梗」，台中市北區中清路與忠明路口，近日就出現一塊神秘新招牌，上頭大大寫著3個字「給媽本」，不少民眾路過全愣住，忍不住停下腳步多看兩眼，甚至拍照上網發問：「這到底是在賣什麼？」

照片一曝光，立刻在網路社群掀起熱烈討論，網友紛紛展開猜謎模式，有人笑說「聽起來像在罵人」、也有人認真研究「是不是韓式料理？」甚至還有人開玩笑表示，「我唸了十遍還是不知道賣什麼，但莫名很洗腦。」

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由於店面外觀走簡約風，白底搭配深藍字體，看起來相當文青，卻偏偏配上一個讓人滿頭問號的名字，讓不少人直呼「老闆根本行銷鬼才，還沒開幕就先成功吸睛！」

答案揭曉後，更讓許多人大笑直呼「原來如此！」原來這是一家即將在本月8日開始試營運的雞肉飯餐廳，而「給媽本」其實正是台語諧音梗，唸快一點，就會聯想到「雞肉飯」的台語發音，既接地氣又充滿在地幽默感。

不少網友得知真相後紛紛留言，「這名字太強了，一秒記住」、「老闆真的很懂台灣人笑點」、「還沒吃就先想去朝聖」、「這招牌根本免費廣告機」，也成功讓這家雞肉飯店還沒開幕，就先成了另類打卡熱點。

原來這是一家即將在本月8日開始試營運的雞肉飯餐廳。（記者許國楨攝）

雞肉飯餐廳外觀走文青風。（記者許國楨攝）

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