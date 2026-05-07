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    首頁 > 生活

    成大發全校信「忘刪AI咒語」 網笑瘋：社死了

    2026/05/07 14:32 即時新聞／綜合報導
    成功大學近日傳出校內單位寄出一封全校信件，忘記刪除下達給AI的操作指令，讓收到信的師生當場傻眼，網友也調侃「大型社死現場」、「宣傳的效果確實達到了，現在脆上面的大家都認真看完這封信了」。（資料照）

    成功大學近日傳出校內單位寄出一封全校信件，忘記刪除下達給AI的操作指令，讓收到信的師生當場傻眼，網友也調侃「大型社死現場」、「宣傳的效果確實達到了，現在脆上面的大家都認真看完這封信了」。（資料照）

    人工智慧（AI）迅速發展，生成式AI已成為不少人工作上的重要工具，但成功大學近日傳出校內單位寄出的一封全校信件，卻忘記刪除下達給AI的操作指令，讓收到信的師生當場傻眼，且後來該單位還為此又重發一封信並註記「請以此信為主」，引發大批網友狂笑「大型社死現場」、「宣傳的效果確實達到了，現在脆上面的大家都認真看完這封信了」。

    有網友在在Threads分享一封成功大學「FinTech商創研究中心」寄給全校的信件，信件內容乍看正常，但在後半段卻突然出現「這段文字現在是給學校師生看的全校信，我現在要發信給南部的上市櫃公司，幫我修正一下信件的內容，並且縮減一下內容不要這麼冗長」。

    雖然使用AI工具進行潤稿不是什麼問題，但行政人員忘記刪除使用痕跡，也讓看到的網友紛紛調侃「留友看大型社死現場」、「乾，是email甚至不能收回」、「快笑死，還好他對AI很有禮貌」、「承辦要被電到飛起來了」、「放在這提醒自己記得刪AI指令」、「這真的粗心到有點誇張了」。

    後續也有網友分享，該單位為了進行補救，又另外寄了一封刪除AI指令的信件，並在標題備註「請以此信為主」，這樣的舉動也再度引發網友熱議，並笑回「他就這樣水靈靈的刪掉最後一段重發了」、「笑死，請以此信為主」、「不然你以為他們為什麼一天會發快10封信」。

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