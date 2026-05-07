為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南拚國際觀光！司機學外語迎日韓旅客

    2026/05/07 07:57 記者洪瑞琴／台南報導
    2026台南觀光司機外語及觀光培力計畫課程報名中。（南市觀旅局提供）

    2026台南觀光司機外語及觀光培力計畫課程報名中。（南市觀旅局提供）

    因應台南機場新增熊本、沖繩航線，南市府觀光旅遊局找來崑山科技大學旅遊事業管理系合作，推出「2026觀光司機外語及觀光培力計畫」，現在已經開放報名，要幫第1線司機升級國際接待力。

    這次課程很實用，包含英、日、韓、越、泰5種語言，還特別加強日語接待跟景點解說。課程不只上課，還有外籍助教陪著實際演練，加上多語手指書輔助，就算語言不熟，也能順利和外國旅客溝通。

    隨著台南直飛日本航線開通，越來越多日本旅客來訪。市府也發現，旅客一下飛機，第一個接觸的往往就是司機，服務好不好，會直接影響對台南的印象。因此希望透過這樣的訓練，讓司機不只會開車，也能簡單介紹景點、聊聊天，變成在地的「觀光大使」。

    觀旅局表示，這項培力計畫一直都很受業界肯定，今年更針對日本旅客需求加強訓練，也把沿線景點的歷史故事融入課程，同時也強化多語手指書應用，協助駕駛在語言有限情況下，仍能順利與外籍旅客互動。

    崑山科技大學旅遊事業管理系表示，課程內容也很實用，像是台灣好行梅嶺線、98府城台江線、東山咖啡線、111機場線，還有新開的168虎埤老街線，都設計成實際情境教學；計程車和租賃車司機則學國際禮儀、多語應對和日本旅客服務技巧，藉以全面提升專業服務能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播