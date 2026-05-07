台南拚國際觀光！司機學外語迎日韓旅客

2026台南觀光司機外語及觀光培力計畫課程報名中。（南市觀旅局提供）

因應台南機場新增熊本、沖繩航線，南市府觀光旅遊局找來崑山科技大學旅遊事業管理系合作，推出「2026觀光司機外語及觀光培力計畫」，現在已經開放報名，要幫第1線司機升級國際接待力。

這次課程很實用，包含英、日、韓、越、泰5種語言，還特別加強日語接待跟景點解說。課程不只上課，還有外籍助教陪著實際演練，加上多語手指書輔助，就算語言不熟，也能順利和外國旅客溝通。

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隨著台南直飛日本航線開通，越來越多日本旅客來訪。市府也發現，旅客一下飛機，第一個接觸的往往就是司機，服務好不好，會直接影響對台南的印象。因此希望透過這樣的訓練，讓司機不只會開車，也能簡單介紹景點、聊聊天，變成在地的「觀光大使」。

觀旅局表示，這項培力計畫一直都很受業界肯定，今年更針對日本旅客需求加強訓練，也把沿線景點的歷史故事融入課程，同時也強化多語手指書應用，協助駕駛在語言有限情況下，仍能順利與外籍旅客互動。

崑山科技大學旅遊事業管理系表示，課程內容也很實用，像是台灣好行梅嶺線、98府城台江線、東山咖啡線、111機場線，還有新開的168虎埤老街線，都設計成實際情境教學；計程車和租賃車司機則學國際禮儀、多語應對和日本旅客服務技巧，藉以全面提升專業服務能力。

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