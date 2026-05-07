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    首頁 > 生活

    迎接518國際博物館日 竹縣8鄉、12館舍推出32場系列活動

    2026/05/07 08:09 記者黃美珠／新竹報導
    北埔姜阿新洋樓今年也將響應國際博物館日推出活動以饗來客。（記者黃美珠攝）

    北埔姜阿新洋樓今年也將響應國際博物館日推出活動以饗來客。（記者黃美珠攝）

    迎接518國際博物館日，新竹縣政府文化局將從下週六（16日）起到6月14日，串連8個鄉鎮、12個博物館跟在地文化館舍，推出32場系列活動，內容有走讀、音樂會市集、展覽、闖關、講座、以及實際體驗，首場就在下週六於芎林金玉豐精米所登場，現場還將有台日交流音樂演出，特別把客籍音樂家鄧雨賢的作品融入。

    新竹縣今年用「博遊竹縣．風味新竹」為名，策辦系列活動響應國際博物館日的到來，同時也是慶祝文化局創局30周年。他們用「博遊散策」、「風感生活」為名推出線上和實體活動，把新竹有名的風當作引線，從風土、風格以及風味3個面向，帶來客慢慢勾勒出新竹縣多元的樣貌。

    其中「博遊散策」是線上活動，活動期間民眾透過「新竹縣地方文化館」粉絲專頁定期發布的專文介紹，就可從中認識各館、所典藏的文物。

    「風感生活」是實體活動，串聯了竹北、湖口、芎林、橫山、尖石、關西、竹東以及北埔8個鄉鎮市，另有新竹縣史館、大山北月、尖石鄉原住民文化館、老湖口天主堂、芎林金玉豐精米所、姜阿新洋樓、紙寮窩造紙工坊、臺紅茶業文化館、鄧南光影像紀念館、劉興欽漫畫館、蕭如松藝術園區以及龍瑛宗文學館，12個博物館和地方文化館，一起推出32場活動。這些參加活動的館、所都有各自的特色明信片，蒐集到3個不同館舍的明信片，就能兌換限量主題手札一份。

    迎接518國際博物館日 ，新竹縣8個鄉鎮市、12館舍，合力推出32場實體活動。（記者黃美珠攝）

    迎接518國際博物館日 ，新竹縣8個鄉鎮市、12館舍，合力推出32場實體活動。（記者黃美珠攝）

    北埔鄧南光影像紀念館，也在今年新竹縣響應國際博物館日，開放民眾參與活動的12館所之列。（記者黃美珠攝）

    北埔鄧南光影像紀念館，也在今年新竹縣響應國際博物館日，開放民眾參與活動的12館所之列。（記者黃美珠攝）

    關西臺紅茶業文化館也將打開，歡迎參加國際博物館日系列活動的來客。（記者黃美珠攝）

    關西臺紅茶業文化館也將打開，歡迎參加國際博物館日系列活動的來客。（記者黃美珠攝）

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