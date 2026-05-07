家齊高中英文微電影競賽 語言結合影像展現創意與國際視野

家齊高中英文微電影競賽頒獎典禮，4位外籍交換生全程以中文擔任開場主持。（家齊女中提供）

國立台南家齊高中舉辦英文微電影競賽，鼓勵學生將語言能力與影像美學融合創作。該競賽自疫情期間由舞台短劇轉型為微電影形式後，開放全校學生自由組隊參與，促進跨年級交流與創意激盪。今年共有12組作品入圍放映，題材橫跨校園霸凌、省思青春情感、懸疑推理及性別議題等，展現學生對社會議題的敏銳觀察與多元詮釋。

昨（6）日舉行的放映會暨頒獎典禮，同時融入國際文化展演，成為另1大亮點。來自羅馬尼亞、巴西、比利時與墨西哥的4位交換學生，全程以中文擔任開場主持，展現優異的語言學習成果。墨西哥交換生盧巧霏換上傳統服飾，帶來代表性民族舞蹈《Jarabe Tapatío》（墨西哥帽子舞），以熱情奔放的舞姿詮釋象徵愛情與活力，也為活動注入濃厚異國文化氛圍。

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校長陳韻如表示，學生不僅善用校園場域進行拍攝，更勇於走出校園取景，透過鏡頭語言講述故事。競賽已超越傳統英文口語訓練，進一步結合編劇、導演、拍攝與後製等跨領域能力，讓學生在團隊合作與數位敘事中，培養與國際接軌的媒體素養，也實踐「在地連結全球」的教育理念。

墨西哥交換生盧巧霏穿傳統服飾表演當地民族舞蹈。（家齊女中提供）

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