為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    家齊高中英文微電影競賽 語言結合影像展現創意與國際視野

    2026/05/07 07:55 記者洪瑞琴／台南報導
    家齊高中英文微電影競賽頒獎典禮，4位外籍交換生全程以中文擔任開場主持。（家齊女中提供）

    家齊高中英文微電影競賽頒獎典禮，4位外籍交換生全程以中文擔任開場主持。（家齊女中提供）

    國立台南家齊高中舉辦英文微電影競賽，鼓勵學生將語言能力與影像美學融合創作。該競賽自疫情期間由舞台短劇轉型為微電影形式後，開放全校學生自由組隊參與，促進跨年級交流與創意激盪。今年共有12組作品入圍放映，題材橫跨校園霸凌、省思青春情感、懸疑推理及性別議題等，展現學生對社會議題的敏銳觀察與多元詮釋。

    昨（6）日舉行的放映會暨頒獎典禮，同時融入國際文化展演，成為另1大亮點。來自羅馬尼亞、巴西、比利時與墨西哥的4位交換學生，全程以中文擔任開場主持，展現優異的語言學習成果。墨西哥交換生盧巧霏換上傳統服飾，帶來代表性民族舞蹈《Jarabe Tapatío》（墨西哥帽子舞），以熱情奔放的舞姿詮釋象徵愛情與活力，也為活動注入濃厚異國文化氛圍。

    校長陳韻如表示，學生不僅善用校園場域進行拍攝，更勇於走出校園取景，透過鏡頭語言講述故事。競賽已超越傳統英文口語訓練，進一步結合編劇、導演、拍攝與後製等跨領域能力，讓學生在團隊合作與數位敘事中，培養與國際接軌的媒體素養，也實踐「在地連結全球」的教育理念。

    墨西哥交換生盧巧霏穿傳統服飾表演當地民族舞蹈。（家齊女中提供）

    墨西哥交換生盧巧霏穿傳統服飾表演當地民族舞蹈。（家齊女中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播