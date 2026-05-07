40分鐘秒殺！黃偉哲直播帶貨 關廟鳳梨買氣強強滾

關廟鳳梨熱銷全台，電視購物40分鐘完售。（台南市府提供）

台南關廟鳳梨這幾年真的很爭氣，不只成功外銷到日本、新加坡、韓國，連國內市場也超級搶手。隨著盛夏將至，剛好就是關廟鳳梨最香甜、最好吃的時候！

台南市長黃偉哲昨（6）日又登上電視購物直播，親自替關廟金鑽鳳梨掛保證。結果超狂，準備的800箱、將近5000支鳳梨，短短40分鐘就被掃光，人氣完全擋不住。

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黃偉哲也分享，關廟鳳梨會這麼好吃不是沒原因，因為種在日照很充足、排水又好的山坡地，加上偏酸的紅砂土，天生條件就很好，再搭配農民多年的種植技術，吃起來果肉細緻、甜中帶一點酸，風味很有層次，也讓不少消費者成為年年回購的忠實顧客。

農業局長李芳林則說，現在除了外銷表現亮眼，市府也透過電商平台，把產地直接連到消費者手上，不但讓大家更方便買到，也能幫農民穩定收入。未來也會繼續用這種方式，把台南農產品賣得更好，讓更多人輕鬆吃到這款有國際實力的「金鑽美味」。

關廟鳳梨酸甜帶香好吃。（記者洪瑞琴攝）

關廟金鑽鳳梨正值盛產季。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲再登電視購物平台直播，力推金鑽鳳梨掛保證。（台南市府提供）

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