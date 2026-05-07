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    首頁 > 生活

    罕見！77年前結婚證書曝光 見證南投昔隸屬台中縣歷史

    2026/05/07 07:51 記者陳鳳麗／南投報導
    南投故事館長梁志忠收藏的77年前的結婚證書，當時南投市是「鎮」，而且還是台中縣的轄區。（記者陳鳳麗攝）

    南投故事館長梁志忠收藏的77年前的結婚證書，當時南投市是「鎮」，而且還是台中縣的轄區。（記者陳鳳麗攝）

    南投故事館館長梁志忠收藏1張77年前的結婚證書，這對結婚新人的結婚證書，由南投鎮公所戶籍正副主任證明，證書以駢體文書寫，使用現已少出現的「白頭之約」、「紅葉之盟」、「載明鴛譜」等詞，而結婚典禮地點在台中縣南投鎮，即見證當年南投還屬於台中縣行政區的歷史。

    梁志忠收藏的民國38年（1949年）2月18日的結婚證書，是由南投鎮公所戶籍正、副主任具名發的證書，該證書清楚登記結婚新人是在2月5日舉行結婚典禮，蕭姓新郎和曾姓新娘都是民國16年出生，當時是22歲，兩人也都是南投鎮的人，該證書有結婚新人名字，還有證婚人、介紹人、雙方主婚人的名字。

    梁志忠表示，這張77年前的結婚證書，當時台灣還是儀式婚，全台的結婚證書格式幾乎都一樣，而證書中最後一段「謹以白頭之約，書向鴻牋，好將紅葉之盟，載明鴛譜」，這段文字翻譯為白話文，意思是說「此白頭偕老的誓詞寫在信箋上，將此紅葉題詩的緣份，登記在鴛鴦譜上」，有人說辭藻美麗，但也有不少人說「看不懂意思」。

    梁志忠也說，這張結婚證書發的時間，當時台灣仍維持舊行政區，結婚新人戶籍、結婚典禮的地點都在台中縣南投鎮，整個南投縣一直到1950年（民國39年）才脫離台中縣轄區，自成一縣，而南投鎮則到了1981年才改制升格為市。

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