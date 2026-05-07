教育部首推「STEM師培碩士公費專班」 2年完成培育

教育部首推「STEM師培碩士公費專班」，預計在2年完成培育。（圖由教育部提供）

面對科技產業高薪磁吸效應與中學理工科教師不足問題，教育部首度啟動「中等學校STEM領域師資培育碩士公費專班」試辦計畫，由國立台灣師範大學與彰化師範大學率先辦理，透過創新培育模式，讓理工背景人才能在2年內同時完成碩士學位與師資培育，最快118學年度投入中學教育現場。

教育部師資培育及藝術教育司科長周佩君表示，近年數學、物理、化學與資訊科技等領域教師招募困難，尤其偏鄉學校更面臨師資不足挑戰，因此規劃以集中式公費專班方式，於116至118學年度培育STEM領域碩士級師資，每年預計培育60名公費生。

請繼續往下閱讀...

周佩君指出，過去師資培育修業時間較長，降低部分理工人才投入教職意願，此次專班最大特色，在於將教育專業課程高度整合進碩士課程中，學生可在2年內同步完成學術研究、教育實習與師資培育，加速進入教學現場。

課程內容除強化數理與資訊專業外，也結合AI素養、教育實踐與偏鄉教育需求，並規劃大學端雙導師制度，全程提供學習與職涯輔導，希望培育兼具學科能力與教學實務的中學教師。

周佩君說明，招生對象除一般理工背景大學畢業生外，也希望吸引較晚定向、對教職有興趣的業界人才投入。115學年度招生簡章預計今（2026）年9月公告、10月辦理考試，相關資訊將公布於台師大與彰師大網站。

周佩君強調，教育品質關鍵在師資，STEM碩士公費專班除回應目前理工教師缺口，更希望透過培育模式創新，引進具科學素養與實務經驗的多元人才，提升台灣科學教育與國際及產業接軌能力，為下一世代科技人才奠定基礎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法