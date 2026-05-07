打造哺育支持網絡 屏縣85位母乳志工當媽媽的靠山

指導爸爸媽媽練習橄欖球式抱姿。（圖由屏東縣政府提供）

母乳是嬰兒最理想的營養來源，不但能提供豐富的抗菌因子提升嬰兒免疫力，降低過敏風險，又能促進寶寶腸胃道健康，滿足各階段的生長需求，屏東縣府衛生局與醫療資源合作，培力85位母乳志工，深入社區提供關懷與支持，協助媽媽們透過正確的哺乳方式，為寶寶奠定良好健康基礎。

營造友善哺乳環境，屏縣有8家生產醫院、3家產後護理機構及33鄉鎮市衛生所等醫療資源，共培訓85位母乳志工投入服務行列，同時推動各地成立母乳支持團體，並在公共場域及重要據點佈建160家哺集乳室，提供安全、隱私且舒適的空間。

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投入服務的產後護理之家分享，曾經陪伴一位來自無聲世界的母親，初為人母的她，對哺乳既期待又緊張，專業人員與志工於是以唇語與書寫文字，耐心說明哺乳姿勢、含乳方式等常見問題，協助這位聽障媽媽逐步理解與練習，當孩子開口吸吮時，她眼眶泛紅，一旁的工作人員也深受感動。

衛生局說明，母乳哺育透過親密的肌膚接觸，增進母嬰情感連結，提升嬰兒安全感與情緒穩定。此外，爸爸及家人的參與更不可少，透過共同學習哺乳知識，給予實際協助與情感支持，讓媽媽在哺乳過程中更有力量與信心，共同成為守護寶寶健康成長的「超級神隊友」。

衛生局長張秀君表示，母乳哺育不僅是營養的傳遞，更是愛的連結與延伸。衛生局將持續整合醫療與社區資源，結合完善的哺集乳空間，打造更友善且支持的環境。相關母乳哺育資訊可至屏東縣政府衛生局官網查詢。

護理人員示範手擠乳技巧，指導正確姿勢哺餵母乳。（圖由屏東縣政府提供）

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