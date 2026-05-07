考試院預算減列上千萬 今年實施高普考減科新制

立法院司法委員會今日將審查考試院等預算。（圖由考試院提供）

立法院司法及法制委員會今（7）早將審查考試院今（2026）年度預算案，考試院書面報告指出，因應公務體系攬才與留才需求，將持續推動國家考試改革、人事制度修正及公部門職場霸凌防治等重點工作，其中，高普考自今年起正式實施減科新制，高考三級除公職專技類科外，其餘類科專業科目減為4科，普通考試減為3科，盼降低考生負擔並聚焦核心職能。

報告人秘書長劉建忻說明，今年度主管預算歲出共編列418億7473萬6千元，其中考試院本院歲出編列3億4610萬9千元，較114年度減少1296萬9千元，約減3.71％，主因是配合人員遴補情形及駐警員額出缺不補，人事費減列逾千萬元，以及減少部分設備汰換經費。

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在考試制度改革方面，劉建忻指出，近年推動高普考專業科目彈性多元調整方案，經廣泛徵詢用人機關、學者專家及各界意見後，歷經兩度修正，自今年起全面實施減科新制，希望讓應試內容更貼近實務需求，也減少考生準備壓力。

另，因應科技犯罪與業務需求變化，考選部也自今年起，於移民行政三等考試增設「資訊組」，與原有一般組分流招考，以回應內政部對資訊專業人才的需求。

在人事制度方面，劉建忻表示，第14屆團隊上任後已陸續推動多項改革，包括調升中央四級機關主管職等、調高地方機關職務列等、增訂每年3天身心調適假、放寬育孫留職停薪限制等，希望強化公務職場友善度並提升留才誘因。

此外，備受關注的考績制度改革也有新進展，劉建忻指出，銓敘部研擬的「公務人員考績法」修正草案，已於今年4月22日報請考試院審議，將召開法案審查會，若審查通過，將儘速送立法院審議。

而因應近年公部門職場霸凌議題，公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）也持續推動相關配套，包括辦理全國宣導講習、建立外部專家名冊、強化調查委員專業訓練及建置安全衛生教育機制等。劉建忻表示，將持續推動霸凌防治及安衛通報資訊系統，強化外部監督與課責機制。

劉建忻也提到，國家考試及格證書自2022年起推動電子化，近年同時申請紙本證書的比例已明顯下降，未來將持續優化免插卡下載與線上申辦流程，今年也將進行系統改版，以提升服務效率與資訊安全。

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