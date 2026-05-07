獨家》善用大數據助攻 教育部首度建立「教師缺額推估機制」

善用大數據助攻，教育部首度建立「教師缺額推估機制」，提供給地方政府作為開缺的重要依據。（圖由教育部提供）

面對少子化與教師退休潮帶來的結構性變動，學生數雖然減少，卻出現區域與科別不均的「隱性缺師」問題。本報獨家掌握，教育部運用大數據分析，首度建立「教師缺額推估機制」，並同步升級數位人才媒合平台，協助地方政府更精準補足師資，穩定第一線教學現場。

教育部師藝司司長武曉霞接受本報訪問說明，過去各縣市在規劃教師甄選與開缺時，常仰賴經驗判斷，難以完整掌握未來人力變動趨勢，教育部整合統計處資料庫與地方政府回報數據，納入出生人口數、學生數、班級規模、教師員額編制及退休預估等多項指標，建立「教師開缺數評估指標」，並完成「縣市教師攬才工具包」，提供各地方政府作為今（2026）年至2028年教師開缺的重要依據。

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武曉霞表示，透過數據整合與跨單位合作，地方政府在規劃師資時，可由經驗導向轉為科學決策，不僅有助於避免超額或不足，也能回應偏鄉與特定領域師資短缺問題，提升整體教育資源配置效率。

教育部並同步優化「高級中等以下教育人才庫入口網」，整合教師甄選資訊、職缺內容與各縣市攬才措施，新增「公立國中小及幼兒園教師甄選簡章公告專區」，並設置「各縣市教師攬才及支持措施公告區」，公開各地待遇、福利與支持條件，降低求職不確定性，也協助學校更有效找到合適人力。

武曉霞表示，教育部將持續建置正式教師職缺媒合功能，並優化代理代課教師人才庫，提升人力調度彈性，減輕學校臨時補人的壓力，讓教學運作更為穩定。

此外，教育部透過多元管道補強人力來源，包括持續推動技職與原住民公費專班、學士後教育學分班，並針對長期短缺的理工科師資，教育部規劃於116至118學年度試辦「STEM領域碩士公費專班」，培育數學、物理、化學及資訊等關鍵科別教師，從源頭補強及提升師資結構，回應產業發展與課綱需求。

同時，教育部持續強化幼教、特教、輔導教師及職業群科等重點領域培育，並透過偏遠地區學士後教育學分班及彈性聘任機制，逐步縮小城鄉師資落差。武曉霞強調，教育部將持續結合數據治理、制度優化與人才培育三軌並進，與地方政府及學校合作。亦即從預測到媒合再到培育，教育部正試圖用一整套系統，接住未來的教師需求。

善用大數據助攻，教育部首度建立「教師缺額推估機制」，提供給地方政府作為開缺的重要依據。（圖由教育部提供）

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