車輛噪音罰鍰翻10倍 南投強力取締改裝車擾民

南投警方與環保局執行車輛噪音稽查檢驗。（警方提供）

喜歡駕駛改裝車輛風馳電掣的民眾注意了！新修正公布的「噪音管制法」，機動車輛噪音罰鍰上限大幅提高至3萬6000元，若情節重大者，更將吊扣牌照，南投縣政府環局表示因應新法上路，將會同警方於台14線、台21線等重要交通要道加強取締，呼籲民眾勿以身試法。

南投縣是國內熱門旅遊地區，台14線、台21線等通往觀光景點的交通要道，常出現改裝汽、機車於深夜風馳電掣、甚至飆車競速製造高分貝噪音，嚴重擾民。

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南投縣環保局提醒民眾，去年12月26日修正公布的「噪音管制法」部分條文，大幅提高違規罰鍰，機動車輛噪音罰鍰上限由原本3600元提高10倍至3萬6000元，並採按次處罰，情節重大者，將移請監理機關吊扣牌照至完成改善為止，1年內再犯，將直接吊扣牌照6個月。

此外，高噪音車輛遭檢舉，車主若未依規定到檢，或經檢驗仍未符合標準，同樣可處最高36000元罰鍰，杜絕違規漏洞。

環保局強調，南投縣已建立12套固定式聲音照相科技執法設備，結合路邊不定時攔檢聯合稽查，加強取締汽、機車製造噪音行為，依據噪音車檢舉平台統計，受理檢舉案件數已由113年的267件下降至114年的175件，將再搭配重罰新制持續取締，遏止違規行為。

南投縣環保局結合警方，針對改裝車輛加強稽查檢驗，防制噪音擾民。（南投縣保局提供）

南投縣環保局針對重機排氣管進行檢驗。（南投縣環保局提供）

南投縣環保局會同警方攔檢重機，了解有無改裝排氣管製造噪音情形。（警方提供）

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