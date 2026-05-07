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    首頁 > 生活

    哈格比颱風路徑曝！今午後局部陣雨 明鋒面通過全台有雨

    2026/05/07 06:40 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣。（資料照）

    中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（7日）環境為偏東南風，各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣，只有在恆春半島有零星短暫陣雨，到了中午過後，東半部、大台北地區及其他山區有局部短暫陣雨，另外，晚起花東地區有局部短暫陣雨。

    溫度方面，今天氣溫持續回升，東半部高溫約29至30度，西半部高溫普遍在31至33度，局部近山區平地或河谷溫度會再更高一些，尤其是南部近山區可能有35、36度左右高溫，且各地紫外線將達過量級；而各地低溫約20至24度，早晚稍涼。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，23至29度；金門晴時多雲，20至27度；馬祖晴時多雲，18至25度。

    氣象署指出，第5號颱風哈格比（Hagupit）清晨2時的中心於鵝鑾鼻東南東方3030公里海面上，未來將偏西移動，距離台灣遙遠，對天氣並無直接影響。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    氣象署預報，明天（8日）鋒面通過及東北季風稍增強，氣溫稍下降；北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

    週六（9日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼；水氣仍多，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    下週日（10日）起東北季風減弱，氣溫稍回升；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

    下週一（11日）、週二（12日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

    下週三（13日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    24 - 36 24 - 34 28 - 35 24 - 32

    中央氣象署指出，第5號颱風哈格比清晨的中心位於鵝鑾鼻東南東方海面，距離台灣遙遠。（圖擷自中央氣象署網站）

    中央氣象署指出，第5號颱風哈格比清晨的中心位於鵝鑾鼻東南東方海面，距離台灣遙遠。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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