今白天暖熱上看36度 吳德榮：明後天第二波梅雨鋒面報到

氣象專家吳德榮指出，今晨各地低溫仍只有18至21度，不過白天起暖熱如夏，南部高溫上看36度，日夜溫差可達14、15度。（資料照）

氣象專家指出，今晨各地低溫仍只有18至21度，不過白天起暖熱如夏，南部高溫上看36度，日夜溫差可達14、15度。週五、週六受「梅雨季」第2波鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區轉有局部短暫陣雨、且偶有雷雨，預估週日白天起至週二鋒面減弱、遠離，不過下週三又有鋒面靠近，北台將有短暫降雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地低溫約在18至21度，今日各地晴朗，氣溫續升、白天暖熱如夏，南部最高氣溫達36度；午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫如下：北部18至32度、中部20至34度、南部21至36度、東部19至34度。

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吳德榮表示，明日、週六「梅雨季」第2波鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區轉有局部短暫陣雨、偶有雷雨發生的機率，氣溫降。下週日白天起至週二鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫升，但大氣不穩定，午後易有對流在山區發展，影響部分鄰近平地。

吳德榮說明，下週三鋒面在北部附近醞釀，北台略受影響，有短暫降雨的機率；下週四、五鋒面漸往北移，台灣在暖氣團內，白天晴暖熱如夏，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

吳德榮提到，根據最新氣象署預測及歐洲模式模擬顯示，第5號輕颱「哈格比」在關島南方海面，偏西北西進行，預估下週二行至菲律賓東方海面，將減弱為熱帶低壓，5天之後、則有向東北大迴轉的趨勢，對台無威脅。

http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3841-2026-05-06-21-06-20

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