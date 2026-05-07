05/07 各報重點新聞一覽

前中天主播「馬德」林宸佑涉犯共諜案，昨偵結起訴求刑12年。（資料照）

自由時報

收紅錢當共諜起訴 中天主播林宸佑 求刑12年

橋頭地檢署偵辦前中天主播「馬德」林宸佑及現退役軍人等七人涉犯共諜案，昨偵結起訴。檢方查出，林除了充當白手套行賄軍方人員取得機密，並於去年大罷免期間接受中方提供之題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片，不法獲利達一五五萬餘元，因此對林具體求刑十二年。

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川習會將談台灣 魯比歐警告中國：勿破壞區域穩定

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）五日警告，在總統川普下週訪問中國之前，不應對台灣採取任何「破壞穩定」的行動。魯比歐強調，維持印太地區的穩定符合美中雙方的共同利益，並確信川普與中國國家主席習近平舉行會談時，將討論台灣議題。

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愛爾麗針孔案 拘提總裁常如山 設備商受指使 拆監視器滅證

新北地檢署偵辦愛爾麗連鎖醫美新北板橋店涉嫌裝設煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，追查發現，謝姓設備商在本案曝光後疑受人指示，從台北到台中沿途拆監視器主機涉滅證，昨啟動第二波行動，搜索愛爾麗台北辦公室、新北板橋、新莊、林口、永和四分店及愛爾麗總裁常如山台北住處、廠商辦公室等八處，並以妨害秘密、妨害性隱私等罪嫌拘提常及其特助張男、設備商謝姓工程師，同時約談總經理劉貞如，漏夜偵訊中。

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聯合報

川習會下周登場 美中將談台灣議題

美國總統川普預計下周訪問北京並與中國大陸國家主席習近平會面，美國國務卿魯比歐五日表示，他肯定美中會談時將提及台灣，魯比歐並表示，美中都不希望看到台灣或印太地區發生混亂，認為這是美中的共同利益。

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減輕家庭育兒負擔 育嬰津貼研擬更貼近薪水

為減輕家庭育兒負擔，勞動部研擬打開就業保險投保薪資級距天花板，讓育嬰津貼更貼近實際薪水，盼藉此提高男性申請育嬰假的意願。

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中國時報

外媒揭 美伊接近簽署結束戰爭協議

美國在荷莫茲海峽引導、護航商船的「自由計畫」，執行不到48小時就被美國總統川普以美伊談判取得重大進展為由喊停。伊朗伊斯蘭革命衛隊6日表示，由於美國終止了敵對行動，各國船隻如今可以安全通過荷莫茲海峽。另外，美媒報導，美國官員透露，美伊接近達成一份14重點的諒解備忘錄，未來48小時將是關鍵。川普發文指出，若伊朗不同意協議內容，將用比以往更大的規模來轟炸伊朗。

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盧比歐：川習會必將談到台灣

美國總統川普訂14、15日與大陸國家主席習近平在北京舉行峰會。美國國務卿盧比歐5日表示，川習會「必將談到台灣」，並說美中均不樂見區域局勢不穩定。川普5日則再提，他與習近平關係良好，屆時將與陸方討論伊朗問題。

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美國總統川普下週訪問中國，國務卿魯比歐警告中國，不應對台灣採取任何「破壞穩定」的行動。（彭博）

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店涉嫌裝設針孔鏡頭，檢警拘提總裁常如山。（記者王定傳攝）

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