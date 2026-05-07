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    首頁 > 生活

    「台中香榭大道」小葉欖仁遭刨光 民眾哀喊：堀樹節嗎？

    2026/05/07 06:03 記者黃旭磊／台中報導
    精明商圈大隆路，整排小葉欖仁已被移植。（記者黃旭磊攝）

    精明商圈大隆路，整排小葉欖仁已被移植。（記者黃旭磊攝）

    台中精明商圈位於大墩19街與大隆路間行人徒步區，其中，大隆路近百公尺街道，兩旁種植小葉欖仁，曾被稱作「台中的香榭大道」，市府從6日起刨除所有樹根，遭「台中覺醒」等社群譏稱「精明一街堀樹節」，市府強調，小葉欖仁浮根造成鋪面不平，與商圈居民協調後，將改種台灣原生種台灣櫸木。

    「精明一街這幾天有堀樹節，這裡曾被稱為台中香榭大道」，民眾關心商圈發展，不捨路樹基盤全遭刨除，邀請大家一起為小葉欖仁拍攝最後「日花」（陽光從樹葉縫隙透出來）回憶。不過，本報發現，台中市養護工程處及施工廠商，在6日已將人行道路樹刨除。

    陳小姐表示，過去經過精明，都會被整排樹感動到，為什麼要破壞這麼美的街道呢？民眾Zoe說，台中這幾年到處砍樹，「護樹團體的聲音在哪裡？」也有民眾說，這時候護樹團體就又靜悄悄了。

    台中市建設局表示，大隆路兩側人行道小葉欖仁，因浮根造成鋪面不平整，影響行人通行安全，經提送景觀植栽委員會審查，並與在地居民、商圈及關心樹木團體溝通取得共識，後續將改種台灣原生種台灣櫸木。

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