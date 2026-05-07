女山友獨攻雪山失聯多日 親友PO尋人啟事 籲山友提供線索

一名女山友5月1日獨自入山後，2日上午起便失去聯繫，親友po出尋人啟事。（擷自臉書）

五一連假期間，雪山志佳陽線傳出登山失蹤意外。一名女山友5月1日獨自入山後，隔（2）日上午起便與親友失去聯繫，至今已失蹤超過5天。知名登山粉專「雪羊視界」於昨（6）日深夜緊急轉發尋人啟事，希望能透過廣大山友的力量，尋找失聯者的下落。

根據尋人啟事資訊，暱稱「Kiwi」的失蹤女山友，留著淡金色頭髮、皮膚偏黑，失蹤時頭戴圓盤帽，身穿淺色、灰系外套。其預計行程為5月1日由志佳陽登山口起登，夜宿瓢簞山屋；2日往返雪山主峰後回到山屋；原訂3日下山返家。然而，自5月2日上午8時在瓢簞山屋被目擊後，便音訊全無。

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登山專家「雪羊視界」在臉書發文指出，根據「Beast Runners 跑山獸」羅培德提供的關鍵資訊，失蹤者在5月2日上午8時30分至9時30分之間，極有可能遇到一團在「雪山莊舊址營地」紮營、約7至8人的年輕登山隊伍。雪羊視界呼籲，若有山友認識這團在該處紮營的年輕朋友，或有任何人在5月2日至今曾走過志佳陽上雪主路段，請務必回想是否曾見到「Kiwi」的身影。

目前社群平台已有山友提供具體線索。一名網友表示，5月2日下午近1時許曾在雪山主峰與Kiwi碰面，當時Kiwi表示自己是獨自從南峰方向上來，現場還有團員替她拍照，但之後動向不明。該名山友表示已將目擊過程提供給警方，願她平安。

搜救行動目前仍在進行中。親友與山友界共同呼籲，若有任何線索，請立即聯絡「台中市政府警察局和平分局梨山分駐所」，電話：04-23820573，期盼失蹤者能平安歸來。

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