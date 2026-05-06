桃園龍潭啟動北二高橋下空間活化，清潔中隊遷移是最大難題。（桃園市環保局提供）

桃園市龍潭區清潔中隊位於北二高橋下，周圍緊鄰住宅區與眾多學區，由於當地人口密集，地方活動場地需求種類越來越多，市議員劉熒隆爭取市府環保局儘快把清潔中隊找其他場地停車，讓橋下空間釋出活化，提供更多民眾及團體休憩與運動使用。

對此議題，環保局長顏己喨今日回應表示，目前市府持續尋找其他適合的替代場地，以利將現有北二高橋下空間釋出作更有效的公共使用。然而，在盤點過程中發現各清潔中隊的調度與用地需求存在一定程度的排擠效應，後續將進一步評估整體最適方案。

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議員劉熒隆指出，北二高橋下橫貫龍潭最精華的蛋黃區，兩側人口密度極高，目前橋下空間除了一部分作為籃球場等運動空間，大部分場域作為清潔中隊停放大型清潔車，然而當人口逐年攀升，運動團體也很多，在場地使用上常有時間衝突，多年來期盼環保局能夠尋覓其他更適合的地點遷移清潔車輛，讓橋下空間活化，除提供社區及運動團體使用外，該區周邊共有5個學區，也可以規畫成為孩子們的戶外活動或體驗教學場所。

劉熒隆提到，未來若環保局可找到適合搬遷處所，原空間也應保留便民的定點垃圾收運服務，以便無法等候垃圾車的上班族民眾倒垃圾的需求，維持生活的便利性。

桃園龍潭啟動北二高橋下空間活化，清潔中隊遷移是最大難題。（桃園市環保局提供）

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