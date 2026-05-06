快索票！桃園光影文化館「當世界從此地發聲」影展 《造山者》6/27導演座談

電影劇照《造山者-世紀的賭注》。（素材由CNEX提供）

桃園光影文化館即日起到6月28日辦理「當世界從此地發聲」影展，規劃「主題放映」、「親子幻遊」、「焦點院線」、「節慶特映」、「聚焦影人：黃冠智」、「性愛夢三部曲」單元，重現珍貴的時代切片，邀請觀眾一同體驗小人物的生命經驗，在銀幕看見屬於此地的記憶與身影，免費索票入場，可到光影文化館現場索票或KKTIX票務平台線上索票。

桃園市政府藝文設施管理中心主任楊宗哲說，「主題放映」單元選片涵蓋劇情片與紀錄片，映照出彼時的社會樣貌，侯孝賢導演經典代表作《戀戀風塵》以70年代台灣為背景，刻劃偏鄉青年投身都市勞動，面對成長與感情轉折的苦澀；《那張照片裡的我們》同樣設定70年代，由李沐、振永及宋柏緯主演，透過青春愛情描繪時代的動盪與變遷；代表亞美尼亞角逐奧斯卡的《窗外的藍天》，描繪一名男子在錯誤拘禁中找回文化歸屬的動人旅程。

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榮獲坎城影展影評人週評審團大獎的泰國電影《有用的鬼》，以奇幻荒誕的手法探觸階級與政治創傷；由舒淇主演、擔任出品人的《尋她》，透過一名母親尋找失蹤女兒的故事，道出偏鄉女性所面對的困境。該單元收錄追尋228受難者湯德章足跡，藉此回望近代台灣史的《尋找湯德章》；記錄台灣半導體產業開拓歷程的《造山者－世紀的賭注》，以及重現運動場上跨越國界的輝煌友誼與意志的《奧運傳奇：楊傳廣與強森》。

本檔影展規劃「聚焦影人：黃冠智」單元，由台灣新生代演員黃冠智擔任要角；描繪茶室女性血淚的《鳳姐》；述說黑道同性愛戀的《愛作歹》及關於青春成長與自我探索的《有病才會喜歡你》，期盼透過黃冠智演繹的角色，呈現不同處境中仍努力發聲的姿態。

「焦點院線」單元放映斬獲全球眾多獎項的《一戰再戰》與《隱藏殺機》，以及由挪威當代實力派導演達格．約翰．豪格魯德執導、探索性別、慾望、關係與愛的「性愛夢三部曲」。適逢母親節，「節慶特映」與「親子幻遊」單元將獻映《從前從前我的媽》、國語配音版《夢想巨無霸》及《星際寶貝：史迪奇》，邀請不同世代的觀眾走入戲院，在光影之中傾聽那些或溫柔、或堅定的聲音。

影視推廣活動，5月9日推出「夢想巨無霸-親子藝術工作坊」；6月27日邀請影展焦點影人黃冠智主講「在鏡頭之間-電影影像工作坊」；6月27日《造山者-世紀的賭注》映後座談，邀請導演蕭菊貞主講，與觀眾分享拍片經驗。

電影劇照《愛作歹》。（桃園市藝設中心提供）

桃園光影文化館「當世界從此地發聲」主題影展。（桃園市藝設中心提供）

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