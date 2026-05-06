更保台中分會攜手台中戒治所贈新鞋 助更生少年「足」夢踏實

台灣更生保護會台中分會今天結合矯正署台中戒治所，共同舉辦守護更生少年贈鞋活動。（記者陳建志翻攝）

財團法人台灣更生保護會台中分會為了讓更生少年重獲自由時，能穿上一雙合腳的鞋子重返校園或職場，今天結合法務部矯正署台中戒治所，共同舉辦「足夢踏實．青春飛揚」守護更生少年贈鞋活動，致贈全新運動鞋，象徵換下過去的迷惘，穿上社會的接納與支持。

更保台中分會主委廖學從表示，過去常在矯正機關門口看見少年重獲自由時，腳下僅穿著破損舊鞋或一雙簡單的藍白拖，因此推動「一雙鞋、走正路」計畫，希望給這些更生少年最實質的幫助，讓他們能有尊嚴地踏出復歸社會的第一步。

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更保台中分會今天集結了社會各界夥伴及愛心企業，與矯正署台中戒治所共同舉辦「足夢踏實．青春飛揚」，守護更生少年贈鞋活動，透過與台中戒治所的密切合作，期盼少年能穿著這雙希望之鞋，輕快邁開新生腳步。

廖學從強調，對於重返校園或職場的少年，一雙合腳的新鞋不只是物質援助，更代表「尊嚴」。這雙鞋傳遞出：「社會沒有遺忘你們，我們已準備好接納大家。」更保會也期許少年如同珍惜新鞋般，珍惜得來不易的重生機會。

廖學從表示，這雙鞋是社會給予的「第二次機會」，不奢求跑得快，但求走得穩、走得正。只要方向正確，每一步都會縮短與幸福的距離。

台灣更生保護會台中分會今天結合矯正署台中戒治所，共同舉辦守護更生少年贈鞋活動。（記者陳建志翻攝）

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