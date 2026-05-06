澎湖軍人子女優先進幼幼班 議員：在地權益不能被忽視

澎湖縣議長陳毓仁、副議長藍凱元，相繼為幼幼班議題發聲。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣托嬰、幼幼班、課後照顧量能不足，是澎湖縣議會長期關注的議題，除了督促澎湖縣政府增班外，今年實施幼兒園優先招收現役軍人子女前，多位議員要求澎湖縣政府提出配套因應，議長陳毓仁、副議長藍凱元也相繼發聲，為家長們爭取權益。

連日來接獲多位家長陳情，公立幼兒園幼幼班招生過程中，原本期待入學卻因現行排序規定，導致部分在地家庭子女未能順利就讀，影響多數孩子家庭。議會完全能理解政府對特定職務家庭的照顧政策，但在實際執行上，也應兼顧在地家庭的基本需求與基本權益。

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藍凱元認為教育政策的設計，應回歸「以孩子為本、以家庭為核心」的初衷。在現行制度下，是否有必要調整提昇孩子就學人數，兼顧不同族群需求，值得相關單位審慎檢討。

將要求教育主管機關進行全面檢視，並研議更符合在地實際需求的招生制度，讓教育資源分配更公平、更合理。

議長陳毓仁表示，中央推動軍人子女就學保障政策，照顧守護國家的軍人家庭，用心與善意，地方完全理解並予肯定。然而，澎湖地區受限於人口規模與教育資源量能，幼幼班名額長期供不應求，一直是家長們的無奈，現在再疊上沒有配套、無上限的優先招生制度，無疑讓中央美意大打折扣，家長更加焦急。建議中央政策在地方推動時，應採取更具彈性與因地制宜的方式辦理。研議於每班招生名額中，保留適當比例供軍人子女優先參與，並建立第2階段機制，讓一般生及未能在第1階段錄取者，仍有申請機會。

澎湖縣議長陳毓仁，邀集教育處長陳晶卉討論幼幼班議題。（澎湖縣議會提供）

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