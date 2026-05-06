中捷綠線延伸 何欣純、江啟臣齊籲中央：一次核定、分階段施工

中捷綠線延伸線綜規已送交通部審議。（台中市政府提供）

台中捷運綠線延伸綜合規劃已送到中央，但交通部說，待彰化都計案通過再審。民進黨台中市長參選人何欣純、國民黨台中市參選人江啟臣都認為綠線延伸線應朝「一次核定、分階段施工」、「同步平行審查」方向推動；江啟臣更說，會親自邀集中央、地方行政官員協調。

台中市政府捷運工程局推動「台中捷運綠線延伸大坑彰化計畫」，今年2月26日提送交通部審議，但交通部4月發文給捷工局，中捷綠線延伸綜規待彰化都計案通過再審，讓外界擔心可能會影響延伸線的進度。

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何欣純指出，綠線延伸線應朝「一次核定、分階段施工」方向推動，持續關注交通部對捷運計畫進度，確保地方需求能被中央看見；未來如擔任市長，綠線延伸至大坑、紅線，藍線動工後的執行等重大交通建設都會列為重要施政目標，當然還有紅線崇德豐原線、藍線延伸太平、橘線延伸清水，以及屯區環狀紫線等，都應納入整體規劃，加速推動台中捷運發展，帶動台中長遠發展、區域均衡。

江啟臣則強烈要求交通部立即啟動「同步平行審查」，讓行政作業並行推進，他認為，行政程序應更具彈性與效率，中央不該以「彰東都市計畫」尚未核定為藉口，就將整條延伸線的綜合規劃審查冷凍，這完全是在浪費台中市民的時間。他會親自邀集中央、地方行政官員協調。

對此，民進黨市議員謝家宜及國民黨市議員陳成添都說反對交通部要等待擴大彰東都市計畫案核定後再行提報審議的作法，要求「一次核定、分階段施工」。

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