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    首頁 > 生活

    雙北傳漢他病毒！中市府：落實環境整頓維持連兩年零確診

    2026/05/06 22:59 記者蘇孟娟／台中報導
    中市加強堆置雜物清除作業。（市府提供）

    中市加強堆置雜物清除作業。（市府提供）

    台北傳漢他病毒個案陷「安鼠之亂」，台中市政府指出，台中市曾在2024年出現1起確診個案，市府高標準監測下，已維持連續兩年「零確診」紀錄，目前持續推動「環境整頓為主、投放餌劑為輔」的家鼠防疫策略，環保局並持續強化市場及夜市周邊道路側溝清疏，現場所堆置廢棄物，將勸導限期改善，若屆期未改善，將依「廢棄物清理法」告發處分。

    台中市府指出，台中市2年前曾發生一起在田野不明原因感染漢他病毒個案，之後市府保持高度警覺，以高標準監測，從源頭切斷老鼠生存條件，兩年來均維持「零確診」。

    針對雙北傳感染個案，市府表示，台中防治鼠患目前持續推動「環境整頓為主、投放餌劑為輔」策略，避免寵物及孩童誤食，市府並逐年降低滅鼠餌劑的採購量，改以提升環境整潔、避免堆置雜物及定期修剪雜草及綠籬等防治措施替代。

    環保局指出，今年已採購32萬包滅鼠餌劑至各區里，有需求的民眾可透過里長取用，使用滅鼠餌劑時應將餌劑剝成小塊，投放於牆角、陰暗處、鼠洞周邊或其常行經路徑，並務必確保避免孩童或寵物誤食。若發現鼠類屍體或排泄物，應先配戴口罩與手套並保持通風，以1：9比例稀釋漂白水（1份漂白水加9份清水）潑灑於污染處，靜置約5分鐘後再行清理，最後裝入垃圾袋密封交由垃圾車清運，以確保清理過程中的防疫安全。

    衛生局另指出，台中嚴格落實疫情監測，輔導轄內醫療院所執行通報制度，醫療院所務必於24小時內依法通報。

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