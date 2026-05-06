砸億元打造「觀夕」新地標！金門「湖下海堤」變身啟動

金門大橋附近的湖下海堤本就是追日一族，自拍打卡熱點。（記者吳正庭攝）

湖下海堤原本是功能單一的防禦性海堤。（記者吳正庭攝）

湖下海堤調適工程是將防禦性海堤，轉化為兼具防潮安全、生態景觀與遊憩魅力的新空間。此為模擬圖。（記者吳正庭翻攝）

金門縣政府今天舉行「湖下海堤調適工程」開工典禮，盼提升金門大橋附近湖下沿岸防禦強度，優化周邊親水環境，打造1座西半島的「觀夕」新地標。縣長陳福海對工程寄予厚望，完工後能兼具防災、景觀、休閒功能。

縣府指出，所謂「調適工程」應指透過硬體建設或工程，以應對實際或預期氣候變遷可能發生的影響進行調整的過程；以金門現有海堤狀況，湖下海堤至少是10年來第1個「調適工程」。

縣府工務處指出，這項工程由經濟部水利署第8河川分署委託縣府代辦，針對金門現有13座一般性海堤進行海岸環境營造檢討，評定湖下海提為第一優先，可望形塑「海景第1排」的親水生活廊帶。

陳福海說，這項工程經費超過1億元，由中央全額買單，這是「天上掉下來的禮物」；且湖下海堤景色宜人，完工後又兼具景觀、休閒、防災功能，絕對是1加1大於2。

工務處表示，湖下海堤是守護金寧鄉沿海聚落的重要屏障，隨著極端氣候頻率增加，傳統硬性防禦設施面臨考驗；中央與地方團隊導入「調適工程」理念，不再單純依靠高聳的水泥牆，而是透過工程技術與自然環境的融合，增強海岸帶在面對強浪衝擊時的復原力。

湖下海堤工程是將原本功能單一的防禦性海堤，轉化為兼具防潮安全、生態景觀與遊憩魅力的海岸新生活空間，未來能讓湖下海堤成為金門西海岸的「觀夕新地標」。

工務處表示，湖下海是工程由水利署全額出資1億350萬元，第1階段由蚵管程至金門大橋段，總長460公尺，預計1年完工，為金門西半島構築1道兼具安全與景觀的「韌性防線」。

金門大橋附近的湖下海堤本就是自拍打卡熱點。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉行「湖下海堤調適工程」開工祝禱典禮。縣長陳福海（中）率工作團隊主持祈福儀式。（記者吳正庭攝）

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