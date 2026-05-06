治水強化城市韌性 嘉義市爭取西排水設計經費獲中央核定

嘉義市長黃敏惠（右）感謝中央核定嘉義市排水工程經費。（嘉義市政府提供）

汛期將至，市府爭取嘉義市西排水出口護岸改善工程案，已獲中央水利署核定設計經費，後續工程經費待設計完成後，再行審核；嘉義市長黃敏惠感謝中央看見嘉義市治水需求，期盼透過中央地方合作，強化「三橫三縱三環大外環」區域防洪能力。

黃敏惠今天與經濟部水利署第五河川分署、交通部高速公路局南區養護工程分局及地方里長，實地踏查中央排水、嘉義交流道及湖內抽水站等防汛重要節點。

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黃敏惠表示，嘉義市持續提升城市排洪治水韌性，市府繼完成番仔溝橋、通港橋等瓶頸段改善後，推動中央排水出口段治理工程，透過截彎取直等方式提升通洪能力。

黃敏惠指出，工程預計今年底完工，屆時中央排水出口寬度將由原本7.5公尺拓寬至37.4公尺，接近5倍；每小時可增加32萬立方公尺排水量，通洪效益較往年提升1.81倍，將大幅強化市區整體防洪韌性。

第五河川分署表示，目前許厝堤防正在新建及改善中、牛斗山護岸與堤防段已完成都市計畫公告。

針對往年豪雨易積水、影響交通的情形，市府已於汛期前預先佈設4部大型移動式抽水機待命，黃敏惠指出，高公局南區工程分局已興建滯洪池改善水患，但下游排水路位於嘉義縣境內，仍受限於通洪斷面不足，需跨區域整體規劃。

黃敏惠向五河分署提出請求，盼中央發揮統籌角色，邀集相關單位研商跨縣市排水改善工程；同時建議高公局南區工程分局短期內增設抽水機房，並研議於西南側環道增設滯洪池；湖子內及後庄（隆恩）排水系統曾發生溢堤災害，黃敏惠請五河分署加速辦理區域排水系統治理檢討，提升區域防洪韌性，市府已在興村里部署5部大型移動式抽水機，湖內抽水站於颱風豪雨期間將實施24小時專人輪值監控。

市府工務處表示，今年目前全市5處車行地下道機房設備、集水井清淤，以及湖內、後湖2座抽水站皆已完成檢測並運作正常。市府33部大型移動式抽水機中，已有22部部署於易淹水熱點，其餘11部隨時待命支援。

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