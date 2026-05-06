泡椒竟如「香檳」狂噴！部落族人：如果不敢吃 我可以幫忙消滅

泡椒像香檳般噴出。（記者劉人瑋攝）

醃製食品在花東極為常見，特別是以米酒醃製的朝天椒深受嗜辣老饕喜愛，不少部落婦女販賣。有民眾在市場買泡椒，扭開瓶口卻像「香檳」一樣噴發，「以為買了瓶泡椒卻買到香檳」。台東縣衛生局說，這是因為仍在發酵，「拿去曬太陽就好」。族人則說，當然還可以吃，「你漢人不敢吃就給我吧！」

才輕觸瓶身，就能看到整瓶泡椒內不斷冒泡，裡面壓力過大，瓶蓋還不易扭開，誇張的是，用力扭開後，裡面的水分與泡椒噴湧而出、流了一地。民眾說，如果沒有先稍微洩氣，可能狀況更嚴重，「第一次打開還噴得滿臉都是，忍痛快把瓶子蓋好，想不到第二次還能噴發，阿嬤是在裡面封印了什麼？」

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民眾在黃昏市場看到阿美族阿嬤兜售泡椒，於是出手光顧，不是第一次買，卻是首次遇到這種狀況。台東曾發生「毒小米粽案件」，民眾擔心買泡椒會不會又一不小心吃出問題？台東縣衛生局說，「小米粽案」是農藥造成中毒身亡，如今個案若有問題，比較可能是瓶子沒有洗乾淨，或者是辣椒還有水分就裝瓶造成，「差很多，不要擔心」。

衛生局判斷，醃漬物有天然酸香味，而且打開無明顯刺鼻味、藥水味或臭味，「代表這沒有另外的人工防腐添加劑」，根據食藥署資料，建議挑選顏色較不鮮豔、偏深綠或褐色的產品，但泡椒本身就豔紅，從氣味上判斷則無大問題。

衛生局說，食藥署及營養師建議，醃漬物最好先用清水或溫水浸泡約30分鐘，多次沖洗，可減少鹽分及殘留的食品添加物，烹煮時打開鍋蓋煮沸約3分鐘，有助於讓殘留的二氧化硫揮發溢散。而醃製植物本身易發酵，研判是酵母菌發酵太過旺盛所致，「應該是阿嬤還沒醃製太久就急著賣你」、「等發酵完或拿去曬太陽、曬死部分發酵菌就好」。

族人說，泡椒有專有名稱，馬蘭阿美語稱「Lingkiw」，此外還有醃生豬肉、醃酸筍等，其中，醃筍也是不少原住民老一輩所愛，「搬家不能忘能帶，屋子若遇火災，以前的人還只抱著一醰醃筍逃出火場」。至於「香檳泡椒」，「阿嬤沒有醃好，我可以幫忙消滅」！顯然沒大問題。

洩氣中輕微冒泡。（記者劉人瑋攝）

噴發完仍是整瓶冒泡。（記者劉人瑋攝）

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