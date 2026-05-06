週四南部飆36度須防曬 東部午後短暫雨

週四各地大多為多雲到晴，可見陽光的天氣。（資料照）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

溫度趨勢。（氣象署提供）

週四（7日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫陣雨，氣溫持續回升，南部高溫可能升至35、36度左右，且各地紫外線強，外出注意補水與防曬。

中央氣象署預報，週四環境為偏東南風，各地大多為多雲到晴，可見陽光的天氣，只有在恆春半島有零星短暫陣雨，到了中午過後，東半部、大台北地區及其他山區有局部短暫陣雨，另外，從明天晚上起花東地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，週四氣溫持續回升，東半部高溫約29至30度，西半部高溫普遍在31至33度，局部近山區平地或河谷溫度會再更高一些，尤其是南部近山區可能有35、36度左右高溫，且各地紫外線將達過量級，建議適時補充水分並做好防曬措施，而各地低溫約20至24度，早晚稍涼，請適時調整衣物。

離島天氣：澎湖晴時多雲，23至29度；金門晴時多雲，20至27度；馬祖晴時多雲，18至25度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週四（07日）台灣主要受高壓迴流為偏東轉東南至南風環境影響，各地氣溫將明顯回升，偏暖較熱，預測各地高溫約28至32度、低溫約22至25度。天氣方面，各地將逐漸轉為較穩定型態，不過迎風面的東部仍有地形降雨機會，午後局部山區也可能有熱對流發展。

週五至週日（08-10日）則受新一道鋒面通過後接續東北季風增強影響，各地天氣將轉趨不穩定，易有短暫陣雨或雷雨機會。尤其週五（08日）鋒面通過當天，降雨影響將較為廣泛並容易伴隨雷雨及瞬間較大雨勢可能，還請多加留意降雨影響。氣溫方面，中北部至東部的氣溫也將略有下滑，預測高溫約24-28度，低溫約20-23度；南部除了降雨影響較小外，氣溫降幅也不多，高溫約28-30度，低溫約23-25度，仍是較暖偏熱。

紫外線指數方面，週四各地皆為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨及夜晚馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣溫方面，週四氣溫持續回升，東半部高溫約29至30度，西半部高溫普遍在31至33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週四各地皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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